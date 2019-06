Ampla operatiune Interpol: 16.000 de tone de alimente si 33 de milioane de litri de bauturi au fost confiscate din magazine, piete si aeroporturi din intreaga lume

Operatiunea, care a implicat fortele de politie din 78 de tari, a permis confiscarea unor marfuri in valoare de peste 100 milioane de euro in magazine, piete, aeroporturi, porturi sau depozite. In total 16.000 de tone de alimente si 33 de milioane de litri de bauturi potential periculoase au fost retrase de pe piata ca urmare a peste 67.000 de verificari.Inspectorii au identificat pachete de branza sau carne de pui in cazul carora data de expirare a fost falsificata, bauturi continand produse periculoase sau loturi de carne stocate in conditii sanitare ilegale, a precizat Interpol."Aceasta operatiune demonstreaza inca odata ca infractorii vor profita de orice oportunitati pentru a face profit. Volumul confiscarilor confirma ca fraudele alimentare afecteaza toate tipurile de produse si toate regiunile lumii", a declarat Jari Liukku, seful centrului european pentru crima organizata in cadrul Europol.La fel ca si la precedentele operatiuni de acest tip, alcoolul de contrabanda a constituit inca odata cea mai mare parte din produsele confiscate, peste 33.000 de tone, urmate de cereale si grane (3.628 tone) si condimente (1.136 tone) . De exemplu, in Rusia fost inchisa o uzina clandestina care producea votca si 4.200 litri de alcool contrafacut au fost confiscati.