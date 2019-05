Bruxelles-ul vrea mai multa transparenta cu privire la preturile produselor alimentare de-a lungul lantului

"Vom publica in curand noi reguli in materie de transparenta a preturilor. Dupa ce am interzis practicile comerciale neloiale si am imbunatatit cooperarea intre producatori, vom prezenta un al treilea element care vizeaza imbunatatirea pozitiei fermierilor in lantul alimentar si echitate de-a lungul lantului de aprovizionare", a explicat Phil Hogan.Executivul comunitar estimeaza ca modul de transmisie a preturilor de-a lungul lantului alimentar nu este afisat transparent."Primim foarte multe intrebari din partea fermierilor care vizeaza un procent mare din tranzactiile din cadrul lantului alimentar incheiate cu distribuitori sau procesatori. De aceea credem ca demararea acestei dezbateri si introducerea unor noi linii directoare vor calma ingrijorarile in anumite cazuri", a spus Phil Hogan.Detaliile propunerii sunt asteptate in zilele urmatoare. Ea va evidentia diferentele de pret la fiecare etapa a procesului de transformare a unui produs agricol tinand cont de costurile de transport, de asigurare, de depozitare etc.La finele anului trecut, Parlamentul si Consiliul au ajuns la un acord pentru a interzice 16 practici comerciale considerate "neloiale" deoarece sunt impuse in mod unilateral de catre unul dintre parteneri. Aceste vizeaza de exemplu platile intarziate sau anularea in ultimul moment a comenzilor pentru produse perisabile, modificarea unilaterala sau retroactiva a contractelor sau obligatia furnizorului de a rambursa produsele nevandute.Cu un an mai devreme, prima etapa a unui plan al Comisiei Europene pentru a da mai multa putere fermierilor in cadrul negocierilor cu distribuitorii si procesatorii de-a lungul lantului alimentar, a constat in consolidarea drepturilor organizatiilor de producatori.