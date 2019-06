CE: Dublul standard la produsele alimentare intre est si vest nu exista

Potrivit unui comunicat al executivului comunitar, Centrul Comun de Cercetare (serviciul intern al Comisiei pentru stiinta si cunoastere) a publicat luni un studiu bazat pe testarea de produse alimentare din intreaga Uniune Europeana, aplicand aceeasi metodologie, pentru a intelege mai bine dublul standard de calitate al produselor."Unii europeni au senzatia ca produsele alimentare de marca pe care le cumpara sunt diferite, posibil inferioare, fata de cele disponibile in alte tari. Comisia si-a invitat oamenii de stiinta sa contribuie la evaluarea obiectiva a amplorii acestui fenomen pe piata unica. Rezultatele sunt mixte: pe de o parte, ma bucur ca nu s-a gasit nicio dovada a unui decalaj intre est si vest in ceea ce priveste compozitia produselor alimentare de marca, dar, pe de alta parte, ma ingrijoreaza constatarea ca pana la o treime din produsele testate aveau o compozitie clar diferita, desi erau comercializate sub marci identice sau similare", a afirmat Tibor Navracsics, comisarul pentru educatie, cultura, tineret si sport, responsabil cu Centrul Comun de Cercetare.In cadrul cercetarii, au fost analizate aproape 1.400 de produse alimentare din 19 state membre ale UE. 9% din produsele comparate aveau o compozitie diferita, desi partea din fata a ambalajului era identica. Alte 22% din produse aveau o compozitie diferita, in pofida faptului ca partea din fata a ambalajului era similara. Studiul nu a demonstrat existenta unui model geografic consecvent."Pe baza noii metodologii elaborate, autoritatile nationale competente vor fi de acum inainte in masura sa efectueze analize de la caz la caz pentru a detecta practicile inselatoare interzise in temeiul legislatiei UE privind protectia consumatorilor", se arata in comunicatul Executivului comunitar.Mai exact, studiul a evaluat 1.380 de mostre din 128 de produse alimentare diferite, provenite din 19 state membre. Acest esantion nu este, insa, reprezentativ pentru marea diversitate de produse alimentare de pe piata UE, precizeaza Comisia Europeana. Studiul a constatat ca in marea majoritate a cazurilor, compozitia corespundea modului in care erau prezentate produsele: 23% din produse aveau partea din fata a ambalajului si compozitia identice, iar 27% dintre produse indicau, prin aspectul diferit al partii din fata a ambalajului, faptul ca in diferite tari ale UE compozitia lor era diferita. De asemenea, 9% din produsele prezentate ca fiind aceleasi in intreaga UE aveau in realitate o compozitie diferita: partea din fata a ambalajului era identica, dar compozitia produselor era diferita. Alte 22% din produse erau prezentate in mod similar, dar aveau o compozitie diferita: partea din fata a ambalajului era similara, insa compozitia produselor era diferita.La randul sau, Vera Jourova, comisarul pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, a dat asigurari ca in cadrul pietei unice europene nu vor exista standarde duble."Noile legi care sanctioneaza standardele de calitate duble si consolideaza competentele autoritatilor de protectie a consumatorilor ne ofera instrumentele de care avem nevoie pentru a pune capat acestei practici. Atunci cand isi vor face cumparaturile, consumatorii europeni vor putea avea incredere deplina ca ceea ce vad este si ceea ce cumpara", a spus Jourova.Potrivit comunicatului CE, printre masurile intreprinse de Comisie in privinta produselor cu dublu standard de calitate se afla clarificarea, pe cale legislativa, a situatiilor in care standardele duble de calitate a produselor reprezinta o practica inselatoare, in cadrul pachetului recent convenit privind "Noile avantaje pentru consumatori".De asemenea, s-a stabilit o metodologie comuna pentru testarea produselor alimentare, s-a publicat un set de orientari menit sa sprijine autoritatile nationale in aplicarea legislatiei UE privind protectia consumatorilor si produsele alimentare, s-au alocat peste 4,5 milioane de euro pentru a solutiona aceasta problema, s-a decis testarea produselor la nivelul intregii UE, aplicand aceeasi metodologie, pentru a intelege mai bine fenomenul standardelor de calitate duble ale produselor.Totodata, luni, Comisia Europeana a lansat o noua cerere de propuneri, cu un buget total de 1,26 milioane de euro, pentru a consolida capacitatile organizatiilor consumatorilor de a testa produsele si de a identifica practicile inselatoare. Data-limita pentru depunerea propunerilor este 6 noiembrie 2019."De la discursul sau din 2017 privind starea Uniunii, presedintele Jean-Claude Juncker a tratat cu cea mai mare seriozitate chestiunea produselor cu dublu standard de calitate. Comisia Europeana a adoptat diferite initiative si a publicat astazi un studiu bazat pe testarea de produse alimentare din intreaga UE aplicand aceeasi metodologie, pentru a intelege mai bine dublul standard de calitate al produselor", se arata in comunicatul Executivului comunitar.La sondaj au participat urmatoarele state membre: Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania si Olanda.