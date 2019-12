Consiliul Concurentei: Consumatorii pot gasi si produsele magazinelor Profi pe platforma online Monitorul Preturilor

La ora actuala, platforma online afiseaza preturile produselor alimentarea practicate la nivelul intregii tari de noua lanturi de magazine: Carrefour, Kaufland, Penny, Selgros, Mega Image, Lidl, Cora, Auchan si Profi.Aplicatia Monitorul Preturilor are doua componente, legate de pretul produselor alimentare si al carburantilor.Monitorul Preturilor produselor alimentare, lansat la mijlocul lunii octombrie 2019, permite consumatorilor sa identifice magazinele din zona in care se afla, magazinele in care sunt disponibile produsele pe care doresc sa le achizitioneze, precum si preturile practicate de acestea.Monitorul Preturilor Carburantilor a demarat la inceputul lunii iulie 2019, permitand consumatorilor sa afle preturile practicate de principalele retele de distributie a carburantilor auto, in functie de zona, traseu sau de alte servicii oferite.De la lansare si pana la inceputul lunii decembrie, pe Monitorul Preturilor produselor alimentare s-au inregistrat peste 130.000 de cautari. Cele mai cautate produse sunt: bananele, ceafa de porc fara os, faina, cotletul de porc, uleiul de floarea soarelui, zaharul, ouale. Monitorul Preturilor produselor alimentare a fost accesat cel mai des dimineata, intre orele 8:00 si 12:00, si seara, in intervalul 19,00 - 21,00.In ceea ce priveste Monitorul Preturilor Carburantilor, s-au inregistrat aproximativ 3 milioane de cautari. Benzina standard conduce detasat in topul cautarilor, reprezentand 32% din total, urmata de motorina standard cu 22%. De asemenea, 47.500 dintre cautari, adica 2% din total, au vizat statiile de incarcare a masinilor electrice.Monitorul preturilor poate fi accesat la nivelul intregii tari de pe mobil, tableta sau PC, si afiseaza informatii despre aproximativ 30.000 de produse comercializate in peste 1.700 de magazine. Aplicatia pentru mobil poate fi descarcata din Google Play sau App Store, iar platforma web poate fi accesata la adresa www.monitorulpreturilor.info.Aplicatia este dezvoltata de compania Maguay, iar cautarile si consultarea aplicatiei pot fi efectuate doar pe teritoriul tarii. Consiliul Concurentei gestioneaza platforma, dar datele/informatiile sunt incarcate in aplicatie, la nivel national, de catre companiile partenere.Proiectul are o valoare totala de 1,4 milioane de lei fara TVA (305.880 euro) si este finantat integral de la bugetul de stat.Initial, proiectul Monitorul Preturilor a fost initiat sub forma de pilot de autoritatea de concurenta in noiembrie 2016, fiind accesibil pentru Bucuresti si Ilfov si oferind preturile pentru 128 de produse.