Avertisment: Cumparaturile de panica si izolarile pot duce la cresterea preturilor in toata lumea

Cele mai bogate state ale lumii au injectat ajutoare fara precedent in economia mondiala pe masura ce numarul persoanelor infectate cu coronavirus a crescut in Europa si SUA, iar numarul deceselor in Italia l-a depasit pe cel din China, tara de unde a pornit epidemia. Cu peste 270.000 de persoane infectate si peste 11.000 de decese, pandemia de coronavirus a ajuns sa fie comparata cu cel de al doilea razboi mondial sau gripa spaniola."Este nevoie doar de achizitii de panica din partea unor mari importatori pentru a da nastere unei crize", a apreciat economistul sef al FAO, Abdolreza Abbassian. "Nu este o problema legata de oferta ci o problema legata de modificarea comportamentului cu privire la securitatea alimentara. Ce se intampla in situatia in care angrosisti cred ca nu vor mai putea cumpara grau sau orez in lunile mai sau iunie? Aceasta ar putea duce la o criza globala de aprovizionare cu alimente", a subliniat Abbassian.In ultimele saptamani, consumatorii din intreaga lume, din Singapore si pana in SUA, au inceput sa faca coada la supermarketuri pentru a-si face stocuri de produse alimentare si alte produse precum hartie igienica. In aceste conditii, saptamana aceasta cotatiile futures la grau pe bursa de la Chicago au inregistrat o crestere de 6%, cel mai mare salt saptamanal inregistrat in ultimele noua luni, in timp ce preturile la orez in Thailanda, al doilea mare exportator mondial, au atins cel mai ridicat nivel de dupa luna august 2013.De asemenea, restrictiile impuse la granita de unele state membre ale Uniunii Europene ca raspuns la pandemia de coronavirus afecteaza livrarile de alimente, au avertizat reprezentantii industriei alimentare si fermierii.Cu toate acestea, estimarile Departamentului american al Agriculturii (USDA) arata ca stocurile mondiale de grau la finele sezonului agricol care se incheie in luna iunie 2020 ar urma sa creasca pana la 287,14 milioane tone, in crestere comparativ cu 277,57 milioane tone in perioada similara a anului trecut. De asemenea, stocurile mondiale de orez ar urma sa se majoreze pana la 182,3 milioane tone, comparativ cu 175,3 milioane tone in urma cu un an.Analistii sunt de parere ca logistica ar putea fi o mare problema la nivel mondial. "Sunt aproximativ 140 de milioane de tone de porumb care sunt procesate in etanol in SUA si o parte din aceasta cantitate ar putea fi utilizata in scopuri alimentare deoarece nu va mai fi nevoie de combustibili avand in vedere prabusirea pretului petrolului", sustine Ole Houe, director de consultanta la firma de brokeraj IKON Commodities. "Ingrijorarile sunt legate de aducerea alimentelor in locul si la momentul oportun", a adaugat Ole Houe.De asemenea, statele exportatoare de petrol din Orientul Mijlociu, care sunt si importatori neti de cereale, ar putea sa se confrunte cu tensiuni financiare dupa ce valoarea barilului de petrol a scazut cu peste 60% de la inceputul anului. "Capacitatea exportatorilor de petrol de a cumpara cereale a scazut avand in vedere prabusirea pretului petrolului si deprecierea monedelor lor", a spus economistul sef al FAO, Abdolreza Abbassian.