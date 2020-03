Efecte neasteptate ale epidemiei: Preturile alimentelor au scazut in februarie

Cererea pentru unele produse a fost afectata de extinderea epidemiei de coronavirus (Covid-19), a avertizat FAO.FAO publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar. In februarie, acest indice a scazut cu 1%, comparativ cu ianuarie, pana la un nivel de 180,5 puncte.Pretul uleiurilor vegetale, care a atins cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, ca urmare a majorarii preturilor la uleiul de palmier, soia, floarea soarelui si rapita, a scazut cu 10,3% in februarie.La cereale, cresterea pretului s-a atenuat la 0,9%, in conditiile in care preturile internationale pentru toate cerealele importante, cu exceptia orezului, au scazut. FAO a apreciat ca extinderea epidemiei a contribuit la declinul preturilor, pe fondul temerilor privind efectele asupra economiei globale.De asemenea, pretul carnii a inregistrat o scadere de 2% in februarie, in contextul reducerii achizitiilor in China epicentrul epidemiei.In schimb, a crescut cu 4,6% pretul produselor lactate, si cu 4,5% pretul zaharului.FAO se asteapta in acest al la o productie de grau de 763 milioane de tone, aproape neschimbata fata de nivelul record inregistrat in 2019.