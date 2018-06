Eurostat: Romania are cele mai mici preturi din UE la alimente. Cum se explica diferentele

Pe categorii de produse, in 2017 pretul unui cos comparabil de produse alimentare si bauturi non-alcoolice varia intre 62% din media UE in Romania si 65% in Polonia, pana la 150% din media UE in Danemarca si 126% in Suedia. Cu alte cuvinte, alimentele si bauturile non-alcoolice sunt de doua ori mai scumpe in Danemarca decat in Romania.Bauturile alcoolice si tigarile sunt cele mai ieftine in Bulgaria (56% din media UE) si Romania (69%) si cele mai scumpe in Irlanda si Marea Britanie, 174% respectiv 157% din media UE.Restaurantele si hotelurile sunt o alta categorie unde se inregistreaza mari diferente de preturi in randul statelor membre. Preturile variaza de la 45% din media UE in Bulgaria si 53% in Romania, pana la 151% din media UE in Danemarca si 146% in Suedia. Cu alte cuvinte, restaurantele si hotelurile sunt de trei ori mai scumpe in Danemarca decat in Bulgaria.