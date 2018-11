Isarescu: Exista riscul sa se scumpeasca painea, chiar daca avem productie record de grau

"Tot apar stiri ca o sa creasca pretul la paine si lumea se intreaba: am avut productie-record si la grau, si la porumb, de ce acest lucru?", a spus Isarescu.Potrivit acestuia, partea buna este ca la ambele produse se observa, fata de perioada anterioara, imbunatatiri de randamente, si apropierea lor de cele din economia europeana. In cazul graului, s-a depasit media randamentelor de pe plan international, ceea ce arata ca agricultura romaneasca a progresat."Un lucru mai putin bun: chiar daca am avut productii mai mari, in Europa au fost productii mici si cresteri de preturi, iar noi suntem foarte legati in ceea ce priveste cerealele, nu mai suntem o economie inchisa, iar preturile tind catre piata europeana. Cu alte cuvinte, exista acest risc sa avem preturi mai mari la produsele din grau si porumb", a sustinut oficialul BNR.Acestea sunt avantajele si dezavantajele integrarii in Uniunea Europeana, nu mai poti tine izolata piata interna de piata europeana, a adaugat guvernatorul bancii centrale.Producatorii din industria de morarit si panificatie au anuntat, saptamana trecuta, ca painea se va scumpi cu cateva procente incepand chiar din aceasta luna, din cauza majorarii tarifelor la electricitate si gaze naturale, dar si al costurilor cu materia prima si forta de munca."Pretul materiei prime a crescut, pretul fortei de munca, la fel. Pe langa toate acestea, am primit notificari de la furnizorii de gaze si de energie electrica pentru a ne informa ca majoreaza tarifele cu 25%. Daca tigara s-a scumpit, nu trebuie sa scumpim si painea? Daca, inainte, o paine costa cat o tigara, trebuie sa coste si de aici incolo cat costa o tigara. (...) In momentul de fata, pretul franzelei variaza intre 0,60 lei si 1,30 lei. Daca fiecare adauga un minimum de 0,20 lei, atunci produsul va costa intre 0,80 si 1,5 lei. Vorbim de franzela de 300 de grame. Calculele noastre strict facute pe brutaria ROMPAN - Proiect Service - ne arata ca acesta este intervalul la care trebuie sa ne referim. Sigur, daca un produs costa 4 lei, nu mai vorbim de o majorare de 0,20 lei, ci de altceva", a explicat, la momentul respectiv, presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase - ROMPAN, Aurel Popescu, prezent la standul Asociatiei de la INDAGRA.