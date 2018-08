Monitorul preturilor: Romanii vor putea compara preturile a peste un milion de produse alimentare si carburanti

Noua platforma online va contine atat forma extinsa a Monitorului preturilor pentru alimente, instrument lansat de autoritatea de concurenta la sfarsitul anului 2016, cat si un comparator al preturilor pentru carburantii auto, a declarat, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele autoritatii de concurenta.Avand in vedere succesul proiectului-pilot, Consiliul Concurentei doreste extinderea Monitorului preturilor la nivel national si pentru toate produsele alimentare, mai putin bauturile alcoolice spirtoase, comercializate de marile retele de magazine prezente in Romania.Potrivit Consiliului, Monitorul preturilor urmareste sa ofere consumatorului informatiile de care are nevoie pentru achizitiile sale saptamanale de produse alimentare, ajutandu-l sa faca o alegere motivata intre ofertele mai multor magazine, dar si sa amplifice presiunea concurentiala asupra magazinelor.In ceea ce priveste Monitorul preturilor pentru carburanti, acesta va reprezenta un instrument prin intermediul caruia se va stimula concurenta, atat prin pret, cat si prin serviciile oferite, intre companiile implicate in comercializarea cu amanuntul a carburantilor auto.Platforma online va afisa preturile pentru toate tipurile de carburanti (benzina si motorina) practicate in retelele OMV, Petrom, Rompetrol, Mol, Lukoil, Socar si Gazprom din intreaga tara."Dezvoltarea acestui sistem de monitorizare a preturilor va conduce la transparentizarea pietei pentru consumatori, permitandu-le acestora sa se informeze cu privire la preturile practicate de catre principalii distribuitori cu amanuntul a produselor alimentare, respectiv de principalele retele de distributie a carburantilor auto, astfel incat sa poata alege produsele cu cel mai bun raport pret-calitate', a aratat Chiritoiu.Astfel, in vederea crearii platformei online ''Monitorul preturilor'', autoritatea de concurenta doreste sa achizitioneze un Sistem Informatic Integrat care sa cuprinda un set de aplicatii informatice si licentele necesare functionarii, echipamente hardware, servicii de mentenanta a aplicatiilor, precum si servicii de instruire a utilizatorilor/administratorilor.Valoarea estimata a contractului este de 1,7 milioane lei, suma prevazuta in bugetul aprobat al Consiliului Concurentei pentru anul 2018."Dorim sa achizitionam o solutie informatica complexa, robusta si stabila, avand in vedere ca va gestiona un volum impresionant de date, respectiv preturile a peste un milion de produse. In acelasi timp, aceasta aplicatie va genera interes in randul consumatorilor si trebuie sa aiba capacitatea de a sustine un numar mare de accesari simultane. Cred ca va amintiti, cand am lansat varianta pilot a Monitorului preturilor pentru alimente, au fost peste 1,9 milioane de accesari in prima zi, iar aplicatia s-a blocat. Dorim ca acest lucru sa nu se mai intample'', a adaugat Chiritoiu.In noiembrie 2016, Consiliul Concurentei a lansat www.monitorulpreturilor.info, proiect-pilot, accesibil pentru Bucuresti si Ilfov, care ofera preturile pentru 128 de produse (64 de categorii generice de produse, pentru fiecare dintre acestea, fiind disponibile doua preturi de produs individual: cel mai ieftin si cel mai bine vandut).Platforma a fost realizata cu sprijinul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), al companiei de cercetari de piata Nielsen, al asociatiei GS1 si al retailerilor.De asemenea, Guvernul a aprobat la sfarsitul anului trecut un Memorandum privind crearea unui sistem de monitorizare si comparare a preturilor pentru carburanti, similar celui pentru produse alimentare.