Presedintele Academiei de Stiinte Agricole: Romania sa sisteze exporturile de produse agroalimentare, preturile ar trebui plafonate

"Ma aliniez celor care pun problema plafonarii preturilor la produsele agroalimentare, sustin fara rezerve aceasta masura, pentru a evita o crestere a preturilor in aceasta perioada de criza. Problema produselor agroalimentare trebuie sa fie egala sau cel putin pe locul doi dupa problemele din sanatate. Daca avem numai doua zile de criza de un anumit produs, de paine sau de orice altceva, niciuna din celelalte masuri nu va mai fi valabila. Alimentatia trebuie sa fie un element strategic la acest moment, foarte bine monitorizat si foarte bine dirijat", a declarat, pentru AGERPRES, presedintele ASAS.De asemenea, Tabara sustine ca la aceasta data ar trebui evaluate toate stocurile de alimente din punct de vedere cantitativ si calitativ, inclusiv ceea ce exista la Rezervele Statului."Consider ca trebuie evaluate toate stocurile de alimente cantitative si calitative la aceasta data. La carne, de exemplu, trebuie sa avem inclusiv evaluarea stocurilor de carne in viu, iar la lapte si potentialul de produse lactate. Din pacate, cand o tara devine dependenta de importuri, intotdeauna are o mare nesiguranta. Noi am gresit enorm de-a lungul anilor, cu mici exceptii, si iata ca am ajuns dependenti de multe produse alimentare. Este inadmisibil sa nu fim in stare sa producem cartofi!", a sustinut presedintele ASAS.In opinia sa, Romania ar trebui sa sisteze exporturile de produse agroalimentare pentru o anumita perioada de timp, in vederea asigurarii securitatii alimentare."Exporturile de produse agroalimentare trebuie sistate pentru o anumita perioada de timp, inclusiv de cereale. Nu ne opreste nimeni, nici Uniunea Europeana, nu intrebam pe nimeni. Polonezii si-au construit in timp, dincolo de ceea ce inseamna reguli ale Uniunii Europene, un sistem de securitate nationala bazat pe argumente clare", a explicat profesorul Valeriu Tabara.Seful ASAS a avertizat ca anul agricol 2020 nu va fi unul usor, pentru ca incepe cu un deficit de umiditate in aproape toata tara, dar si cu socuri termice, care au afectat culturile de camp si pe cele pomicole."Mai avem o problema: anul agricol nu va fi unul usor, ci unul teribil de greu, pentru ca exista deficit de umiditate in toata tara. Asta inseamna un handicap cu care pornim in acest an. Avem cantitati suficiente de apa in sol doar in nord-estul tarii, in rest avem deficit de umiditate. Acum, in martie, a aparut si socul termic, iar unele culturi de camp si pomii fructiferi sunt afectate de aceste socuri. De exemplu, recent au fost minus 8 grade Celsius la Constanta", a explicat Tabara.Nu in ultimul rand, presedintele ASAS afirma ca in aceasta perioada ar trebui create facilitati pentru toti cei care produc si realizeaza produse agroalimentare."Eu as crea niste facilitati pentru toti cei care produc si realizeaza produse agroalimentare: scutiri de impozit, surse de finantare, asigurarea inputurilor, continuarea unor programe legate de irigatii, pentru ca avem mari probleme cu seceta pedologica. Pe de alta parte, avem mari probleme legate de productia zootehnica. Trebuie schimbate toate acele regulamente ale ANSVSA care sunt de blocaj, nu de reglementare. Nu se poate sa blochezi productia in fermele mici si mijlocii! Este o grava eroare", a atras atentia Valeriu Tabara.Asociatia Clubul Fermierilor Romani a anuntat joi ca se alatura organizatiilor care solicita sprijin pentru mediul de afaceri in aceasta perioada si propune, in mod special, o serie de masuri concrete pentru sustinerea agriculturii si limitarea impactului negativ pentru fermierii romani, generat de pandemia de coronavirus."In acest moment, prioritara este sprijinirea sistemului medical in salvarea vietilor omenesti. In acelasi timp, agricultura trebuie considerata o prioritate strategica pentru asigurarea hranei si trebuie luate masurile necesare pentru protejarea celor care lucreaza in ferme, asigurarea aprovizionarii in ferme etc. pentru garantarea securitatii si sigurantei alimentare a cetatenilor Romaniei. Acest lucru trebuie reflectat in consecinta in toate comunicarile Guvernului privind domeniile declarate strategice: sanatate, siguranta publica, siguranta alimentara si agricultura", spun reprezentantii Clubul Fermierilor Romani, intr-un document transmis joi AGERPRES.Organizatia care reuneste fermieri performanti in agricultura solicita Ministerului Agriculturii constituirea unei celule de criza la nivelul MADR, care sa gestioneze relatia cu fermierii, asociatiile fermierilor din agricultura, companiile din agribusiness prin consultari permanente cu cei mentionati, informari si recomandari pentru fermieri si partenerii acestora, dar si efectuarea rapida de catre APIA a platilor restante catre toti fermierii."Aceasta celula de criza sa poata fi contactata cu regularitate si rapiditate de la distanta, inclusiv prin infiintarea unui numar de telefon verde, de catre principalele asociatii de producatori si CDR, pentru a castiga timp si a reduce riscurile de sanatate", se precizeaza in document.