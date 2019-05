Pretul alimentelor a crescut in aprilie in intreaga lume

FAO publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar. In aprilie, acest indice a avut o valoare de 170,1 puncte, in crestere fata de 167,5 puncte in martie. Este cel mai ridicat nivel din iunie 2018 dar indicele ramane cu 2,3% sub nivelul inregistrat in aprilie 2018.FAO a subliniat ca pretul lactatelor a crescut in aprilie cu 5,2% fata de luna precedenta, in urma majorarii cererii pentru importurile de lapte praf, unt si branza. Este a patra luna de crestere a pretului lactatelor. Pretul carnii a urcat cu 3%, in urma majorarii cererii in Asia, si in special in China, unde extinderea epidemiei de pesta porcina a afectat piata locala.De asemenea, pretul uleiurilor vegetale si al zaharului a crescut dar a scazut pretul cerealelor cu 2,8%, a patra luna de declin consecutiv.In prima sa estimare pentru 2019, FAO previzioneaza ca productia mondiala de cereale ca creste cu 2,7% anul acesta, la nivelul record de 2,722 miliarde tone, comparativ cu 2018. "Ne asteptam la o crestere de 5% a productiei de grau, de 2,3% a productiei de porumb si de 5,4% a productiei de orz". Consumul global de cereale ar urma sa creasca anul acesta cu cel putin 1,1% anul acesta, pe fondul cresterii populatiei mondiale, a previzionat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura.