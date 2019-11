Pretul carnii de porc a crescut cu 15% fata de anul trecut. Producatori: Salamul de Sibiu, mai scump cu 10%

"Pretul de achizitie al materiei prime a crescut cu 15% fata de anul trecut, dar la raft produsele au crescut undeva pana in 10%. Noi temporizam acest lucru, incercam sa nu ajunga la consumator (aceasta crestere - n. r.) (...) Este important ca, intr-un moment de criza, consumatorii romani sunt aproape de acest salam chiar daca pretul acestuia creste. Si este absolut fireasca cresterea, stiti toate tendintele europene. Daca vorbim pe elemente separate, slanina de exemplu, pretul de achizitie a inregistrat o dublare. Este o slanina speciala si nu se poate face salamul decat in anumite conditii", a spus presedintele asociatiei.In ceea ce priveste provenienta materiei prime, Gavrilescu a subliniat ca toata materia se cumpara de pe piata externa."Noi acum luam materia prima din afara, pentru ca, facand schimburi intra-comunitare, suntem agreati cu stampila ovala - si asta inseamna doar carne si slanina din afara. In acest moment nu achizitionam carne din Romania", a precizat Gavrilescu.Ea a subliniat ca, desi chinezii au apreciat foarte mult salamul de Sibiu la targurile internationale, Romania nu are agreate schimburi comerciale cu China pe produse crud-uscate, pentru ca acestea nu au tratament termic profund, in general fiind tratate la rece.In ceea ce priveste consumul de salam de Sibiu in Romania, acesta se ridica anual la 4 felii pe cap de locuitor, o usoara crestere de la 3 - 3,5 felii inainte de obtinerea Indicatiei Geografice Protejate (IGP) in anul 2016."La consum, noi suntem cu felia, 4 felii pe cap de locuitor anual. Salamul de Sibiu are o tinta ca si target - mediu plus - trebuie sa ti-l permiti - de aceea am prezentat anul acesta zona de feliere. Eram cam tot asa si inainte de obtinerea IGP - poate 3- 3,5 felii, dar suntem pe o zona de crestere. Faptul ca suntem pe crestere si nu pe scadere pe noi ne bucura. Partea de feliate se dezvolta foarte bine (...) Incercam sa aducem mai multi consumatori in zona feliatelor. Ea ne ajuta foarte mult pentru ca este mai usor pentru oameni sa incerce un pachetel de 10-14 lei, decat un baton de salam", a adaugat Gavrilescu.In privinta legendei Salamului de Sibiu facut la origine din carne de cal, seful asociatiei a precizat "ca este o cutuma"."Pe vremuri nu existau aceste tipologii de membrane si membrana cea mai buna si cea mai rezistenta era cea de cal, matul de cal, dar se folosea doar carne macra si slanina de porc. Asta e ceea ce am gasit scris din vremurile respective si din poze", a spus presedintele asociatiei.Potrivit datelor de piata, prezentate de Mihai Bogoi, director strategie marketing in cadrul Cris-Tim, care a citat un studiu realizat de Nielsen, piata de carne procesata din Romania se afla pe un trend de crestere de 4-5 puncte procentuale la volum si 8-9 puncte procentuale la valoare."In categoria Salamului de Sibiu este o usoara scadere, deoarece consumul se adauga intr-o categorie mai economica, dar este imbucurator ca in Romania se consuma salam de Sibiu. La export exista o cerere, iar companiile fac eforturi de a duce acest produs catre comunitatile de romani, dar si catre europeni. Concluzia este ca se consuma salam de Sibiu in Romania poate ca nu pe acelasi trend de crestere cu care se consuma alte categorii, iar parghia principala este cea a pretului", a spus Bogoi.Potrivit presedintelui APSS, deficitul de proteina si de proteina din porc, in special, pentru anul viitor este estimat la 6,4 milioane de tone la nivel mondial, insa anumite prognoze americane arata ca aceste cifre s-ar putea tripla.Salamul de Sibiu este promovat timp de trei ani (2018-2020) in Romania, Spania si Italia, cu ajutorul unui grant european in valoare de 1,5 milioane de euro obtinut de Asociatia Producatorilor de Salam de Sibiu (APSS), anul acesta fiind organizate doua actiuni in cadrul programului la targurile de la Madrid si Milano, iar anul viitor va fi promovat in Spania, la Barcelona, si in Italia, la Torino.Incepand din 2018, Asociatia Producatorilor de Salam de Sibiu, din care fac parte sase producatori - Angst, Aldis, Agricola, Scandia Food, si Reinert si Cris-Tim - a anuntat ca 1 noiembrie va deveni " Ziua Nationala a Salamului de Sibiu".Salamul de Sibiu a fost recunoscut in anul 2016 cu distinctia europeana a calitatii Indicatie Geografica Protejata (IGP), fiind primul produs romanesc din categoria carne procesata.