Preturile alimentelor au atins in decembrie cea mai ridicata valoare din ultimii cinci ani

FAO publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar. In luna decembrie 2019, acest indice a urcat cu 2,5% comparativ cu luna noiembrie, pana la 181,7 puncte, cea mai ridicata valoare de dupa luna decembrie 2014.Pe ansamblul anului trecut, indicele pretului produselor alimentar calculat de FAO a inregistrat o valoare medie de 171,5 puncte, cu 1,8% mai mare decat in 2018 dar, cu toate acestea, cu 25% sub maximul istoric de 230 de puncte inregistrat pe ansamblul anului 2011.Organizatia a subliniat ca in luna decembrie 2019 indicele care masoara pretul uleiurilor vegetale a crescut cu 9,4% fata de luna noiembrie, ceea ce inseamna ca a crescut pentru a sasea luna consecutiv. Si in decembrie 2019 cresterea pretului uleiurilor vegetale a fost influentata de aprecierea preturilor la ulei de palmier, ca urmare a cererii solide si a ingrijorarilor cu privire la livrarile limitate.De asemenea, indicele care masoara pretul la zahar a inregistrat un salt de 4,8% in decembrie comparativ cu noiembrie. Aceasta apreciere s-a datorat, partial, majorarii pretului titeiului, care incurajeaza producatorii brazilieni de etanol sa utilizeze mai multa trestie de zahar, reducand cantitatea de zahar disponibila la nivel mondial.In schimb, indicele care masoara pretul la carne a ramas la o medie de 191,6 puncte in luna decembrie, aproape neschimbat fata de valoarea revizuita din noiembrie. Acest sub-indicator a incheiat anul 2019 la o valoare cu 18% mai mare decat in luna decembrie 2018, ca urmare a scumpirii pretului la carnea de porc dupa cresterea importurilor din Asia si a cererii interne pentru sarbatori in Uniunea Europeana si Brazilia.