Preturile alimentelor au inregistrat in iulie cea mai mare scadere din 2018. Ce a determinat aparitia acestui fenomen?

FAO publica lunar propriul sau indice global al preturilor la produsele alimentare (Food Price Index), care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar. In luna iulie 2018, acest indice a scazut la 168,8 puncte, de la 175,3 puncte in iunie.Cel mai semnificativ declin lunar al preturilor s-a inregistrat in iulie la produsele lactate si la zahar."Declinul din iulie a fost determinat de cotatiile mai slabe de export pentru grau, porumb si orez. In general pretul graului pe plan global este mai redus in prima jumatate a lunii, dar temerile privind productia din UE si in Rusia au dus la majorarea cotatiilor de export spre sfarsitul lunii", se arata in comunicatul FAO.Luna trecuta, FAO a anuntat ca se asteapta in 2018 la o recolta mondiala de cereale de 2,586 miliarde tone, cu 64,5 milioane tone, sau 2,4%, mai putin decat productia record inregistrata in 2017. Noile prognoze ale FAO sunt cu 24 milioane de tone mai mici decat cele preconizate luna trecuta si reflecta perspectivele unei recolte mai mici de grau in Uniunea Europeana si de grau si cereale paioase in Rusia si Ucraina.