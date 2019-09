Preturile alimentelor au scazut in august in intreaga lume, pentru a treia luna consecutiv

FAO publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar. In luna august 2019, acest indice a avut o valoare de 169,8 puncte, comparativ cu un nivel revizuit de 171,7 puncte in luna iulie 2018.Organizatia a subliniat ca pretul cerealelor s-a diminuat cu 6,4% comparativ cu luna iulie."Pretul porumbului a scazut ca urmare a unor prognoze privind o recolta peste asteptari in SUA, cel mai mare producator si exportator mondial de porumb. Pretul graului este in continuare supus unor presiuni in scadere, ca urmare a cantitatilor semnificative disponibile la export", a subliniat FAO.De asemenea, pretul la zahar a scazut cu 4% comparativ cu luna iulie, in principal ca urmare a deprecierii realului brazilian, dar si a perspectivelor privind livrari mai mari din India si Mexic.Aceste scaderi au fost contracarate de cresteri de preturi pentru alte produse. De exemplu, pretul uleiurilor vegetale a urcat cu 5,9% in luna august, atingand cel mai ridicat nivel din ultimele 11 luni. Preturile la carne au crescut si ele cu 0,5%, ca urmare a majorarii preturilor internationale la carnea de porc, o crestere similara fiind inregistrata si in cazul pretului la lactate.In paralel, FAO si-a imbunatatit joi estimarile privind productia mondiala de cereale in 2019 cu 22 milioane tone, pana la 2,708 miliarde tone, in principal ca urmare a revizuirii in sus a estimarilor privind productia de porumb din SUA."In schimb, FAO si-a revizuit in jos estimarile privind productia mondiala de grau, ca urmare a unei productii mai mici in Uniunea Europeana si Rusia", a subliniat organizatia internationala.Conform celor mai recente estimari, productia mondiala de grau in 2019 ar urma sa se situeze la 767 milioane tone, cu patru milioane tone mai putin decat se previziona in luna iulie.