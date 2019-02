Preturile alimentelor in intreaga lume au crescut in luna ianuarie

FAO publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar. In luna ianuarie 2019, acest indice a avut o valoare de 164,8 puncte, comparativ cu un nivel de 161,8 puncte in luna decembrie 2018. In pofida cresterii inregistrata in prima luna a acestui an, indicele ramane cu 2,2% sub nivelul inregistrat in luna ianuarie 2018.FAO a subliniat ca pretul lactatelor a crescut cu 7,2% in luna ianuarie comparativ cu luna decembrie, punand capat unei perioade de sapte luni consecutive de scadere. Potrivit organizatiei internationale, exporturile limitate din Europa, ca urmare a cererii interne puternice, au fost principalul factor care a stat la baza acestei cresteri. De asemenea, pretul uleiurilor vegetale a crescut cu 4,3% in luna ianuarie, comparativ cu luna decembrie, in timp ce pretul zaharului a crescut cu 1,3%. In schimb, pretul la carne a ramas neschimbat.In paralel, FAO si-a imbunatatit joi estimarile privind productia mondiala de cereale in 2018 pana la 2,611 miliarde tone, ca urmare a revizuirii in sus a estimarilor privind productiile de porumb, grau si orez. "O mare parte din cresterea preconizata este asociata cu cresterile asteptate in Europa, unde vremea favorabila a fost benefica pentru randamente iar insamantarile sunt prognozate sa se extinda, gratie preturilor atractive", afirma FAO.In pofida imbunatatirii estimarilor, productia mondiala de cereale ramane cu 1,8% (47,4 milioane de tone) sub valoarea record inregistrata in 2017.