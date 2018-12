Preturile alimentelor la nivel global au atins cel mai scazut nivel din ultimii doi ani

FAO publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar. In luna noiembrie 2018, acest indice a scazut cu 1,3%, comparativ cu luna precedenta, pana la un nivel de 160,8 puncte, acesta fiind cel mai redus nivel inregistrat dupa luna mai 2016.In luna noiembrie 2018, singurul produs alimentar care a inregistrat o crestere de preturi a fost zaharul, care a inregistrat un avans de 4,4% comparativ cu luna octombrie.In schimb, pretul uleiurilor vegetale a scazut cu 5,7% in noiembrie, comparativ cu luna octombrie, aceasta fiind cea de a 10-a luna de scadere consecutiva, si a atins cel mai scazut nivel din ultimii 12 ani."Stocurile mari de ulei de palmier si livrarile abundente de ulei de soia si floarea soarelui au stat la baza acestui declin", subliniaza FAO. Preturile la uleiurile de soia si floarea soarelui au scazut ca urmare a "unor livrari abundente in SUA, UE si mai multe piete emergente si a perspectivelor pozitive de productie in regiunea Marii Negre", adauga FAO.Preturile lactatelor au scazut cu 3,3%, cea de a sase luna consecutiva de scadere, pe masura ce stocurile mari si cresterea cantitatilor disponibile la export, in special din Noua Zeelanda, au dus la preturi mici pentru unt, branza si lapte praf.Preturile la cereale s-au diminuat scazut cu 1,1% in luna noiembrie, comparativ cu luna octombrie, ca urmare a livrarilor mari de grau la export si a intrarii pe piata a unei noi recolte de orez.In paralel, FAO si-a revizuit joi, in scadere, estimarile privind recolta mondiala de cereale in sezonul 2018/2019 pana la 2,595 miliarde tone, o scadere usoara fata de prognoza precedenta de 2,586 miliarde tone, si cu 2,4%, mai putin decat productia record inregistrata in 2017. In cazul graului, FAO si-a revizuit estimarile privind productia mondiala in 2018/2019 pana la 725,1 milioane tone, cu 2,8 milioane tone mai putin decat in estimarile precedente, "ca urmare unor recolte mai mici decat se preconiza anterior in Turcia si Rusia", afirma FAO.