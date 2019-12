Preturile alimentelor la nivel mondial au atins in noiembrie cea mai ridicata valoare din ultimii doi ani

FAO publica lunar propriul sau Food Price Index, care masoara modificarile de preturi inregistrate la un cos de alimente format din cereale, uleiuri vegetale, lactate, carne si zahar. In luna noiembrie 2019, acest indice a urcat cu 2,7% comparativ cu luna octombrie, pana la 177,2 puncte, cea mai ridicata valoare din ultimele 26 de luni.Organizatia a subliniat ca indicele care masoara pretul cerealelor s-a diminuat cu 1,2% in luna noiembrie comparativ cu luna octombrie, pana la 162,4 puncte, pe fondul concurentei puternice in randul marilor producatori mondiali de grau.In schimb, indicele care masoara pretul uleiurilor vegetale a inregistrat un salt de 10,4%, pana la 150,6 puncte, acesta fiind cel mai ridicat nivel inregistrat dupa luna mai 2018, pe fondul cresterii cotatiilor la uleiul de palmier ca urmare a cererii robuste la import, a utilizarii crescute in productia de motorina bio precum si a unor posibile deficiente de aprovizionare in cursul anului urmator.De asemenea, indicele care masoara pretul la carne a inregistrat un salt de 4,6% comparativ cu luna octombrie, pana la 190,5 puncte, aceasta fiind cea mai mare crestere de la o luna la alta inregistrata in ultimul deceniu. "Cele mai mari cresteri s-au inregistrat la preturile pentru carnea de bovine si ovine, ca urmare a cererii puternice de import, in special din China, inaintea sarbatorilor de sfarsit de an. Preturile la carnea de porc si de pui au crescut si ele", a subliniat FAO.Indicele care masoara pretul la zahar a crescut cu 1,8% comparativ cu luna octombrie, pana la 181,6 puncte, pe fondul inmultirii semnalelor ca anul urmator consumul mondial de zahar va depasi productia.In paralel, FAO si-a imbunatatit joi cu 0,4% estimarile privind productia mondiala de cereale in 2019, pana la un nivel record de 2,714 miliarde tone, cu 2,1% peste recolta din 2018. Conform celor mai recente estimari, productia mondiala de grau in 2019 ar urma sa ajunga la 766,4 milioane tone, cu 4,8% mai mare decat in 2018. Productia mondiala de orez ar urma sa se situeze la 515 milioane tone, in crestere cu 1,6 milioane tone fata de precedentele estimari, ceea ce inseamna ca in 2029 productia mondiala de orez va fi cu doar 0,5% mai mica fata de recordul istoric inregistrat in 2018.