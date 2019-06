Romania are cele mai mici preturi la alimente din Europa

La bauturi alcoolice si tutun, Romania este pe locul trei in Europa (preturi cu 30,4% mai scazute decat media UE), fiind devansata de Bulgaria (41,8%) si Ungaria (31,4%).Tara noastra se situeaza pe locul doi la imbracaminte si incaltaminte (preturi cu 16,8% mai mici decat media UE), in timp ce procentul este de 22,2% in Bulgaria.Cele mai mici costuri cu locuinta comparativ cu media UE se inregistrau in Bulgaria (66,9%), Polonia (62,8%) si Romania (61,2%), iar la mobila si covoare Romania (30,4%) este intrecuta doar de Bulgaria (51,2%).De asemenea, Bulgaria (53,3%) si Romania (47,6%) au cele mai scazute preturi la restaurante si hoteluri, iar la comunicatii Polonia (55,1%) si Romania (49,2%) au cele mai ieftine tarife.La servicii de transport, Romania este pe locul patru in Europa, preturile fiind cu 44,8% mai scazute decat media UE, tara noastra fiind devansata de Bulgaria, Polonia si Cehia.Datele statistice sunt valabile pentru tarile Uniunii Europene si cele ale Asociatiei Europene a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia.