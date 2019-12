Romanii cheltuie cel mai mult din UE pentru mancare

In 2018, gospodariile din Uniunea Europeana au cheltuit peste 1.047 miliarde de euro (echivalentul a 6,6% din PIB-ul UE) pentru "alimente si bauturi nealcoolice". Aceasta reprezinta a treia cea mai importanta categorie a cheltuielilor de consum din UE, dupa "locuinta, aprovizionare cu apa, electricitate, gaz si alti combustibili" (24%) si "transporturi" (13,2%).In statele membre ale UE, cel mai ridicat procentaj din cheltuielile totale de consum alocat pentru "alimente si bauturi nealcoolice" s-a inregistrat anul trecut in Romania (27,8%), Lituania (20,9%) si Estonia (19,6%), spre deosebire de alte patru tari unde procentul a fost sub 10%, si anume Marea Britanie (7,8%), Irlanda (8,7%), Luxemburg (9,1%) si Austria (9,7%).In perioada 2008 - 2018, procentul cheltuielilor totale de consum alocat pentru "alimente si bauturi nealcoolice" a scazut sau a ramas stabil in majoritatea statelor membre unde sunt disponibile datele pentru 2018.Cel mai semnificativ declin s-a inregistrat in Lituania (de la 24,8% din totalul cheltuielilor de consum in 2008 la 20,9% in 2018, sau o scadere de 3,9 puncte procentuale), Polonia (minus 3,4 pp) si Malta (minus trei pp).In contrast, cheltuielile gospodariilor pentru "alimente si bauturi nealcoolice" au crescut in zece tari membre UE unde sunt disponibile datele pentru 2018. Cea mai mare crestere s-a inregistrat in Cehia si Slovacia (ambele cu 1,4 pp), Olanda (un punct procentual) si Ungaria (0,8 pp).