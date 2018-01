Sindicatele din industria alimentara sustin ca preturile alimentelor nu ar trebui sa fie influentate de cresterea accizei la combustibili

"Cresterea accizei la combustibil nu ar fi trebuit sa influenteze cresterea pretului la alimente, pentru ca energia electrica, gazele, energia termica, combustibilul, inseamna cam 6% din costurile unui produs alimentar, deci o crestere la combustibil de 4-5% ar fi insemnat 1 - 1,5% din costurile produsului alimentar", a declarat, joi, presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara (FNSIA), intr-o conferinta de presa.Acesta a mentionat ca in aceasta perioada s-a majorat pretul energiei electrice si cel al gazelor naturale, iar costurile materiilor prime au fost influentate si de deprecierea cursului valutar."Nu uitati ca industria de morarit si panificatie lucreaza, in proportie de peste 90%, cu utilaje cu energie electrica. In procesarea carnii si a laptelui, o parte din ele functioneaza pe energie electrica. A crescut pretul gazelor, lucru pe care institutiile statului il promisesera dupa 31 martie, dar l-au facut acum, in miezul iernii. S-a depreciat cursul leu/euro si importam 70% din carnea de porc (...), importam 20% din lapte si desigur importam si oua din Polonia. De asemenea, importam produse de panificatie congelate, un procent nu neaparat foarte mare, dar care reprezinta 5-6% din consumul nostru, iar atunci, deprecierea cursului influenteaza costurile acestor materii prime pe care le importam. Pe de o parte, cresterea preturilor materiei prime, iar pe de alta parte transportul, ca urmare a combustibilului, energia electrica si gazele pentru procesare, efectul acestora poate sa aiba o influenta, in medie, de 6-8% la produsele alimentare", a precizat presedintele FNSIA.Din 10 ianuarie 2018, pretul gazelor naturale a crescut cu 10%, iar cel al energiei electrice este mai mare cu 7-13%. In plus, anul acesta, rovinieta pentru camioane se va scumpi cu cel putin 85%.Potrivit datelor Institutului National de Statistica ( INS ), ouale, untul si fructele proaspete sunt marfurile alimentare care s-au scumpit cel mai mult in decembrie 2017 fata de luna anterioara din acelasi an.Astfel, ouale s-au scumpit in decembrie 2017, comparativ cu luna precedenta, cu 6,72%, si cu 43,19% raportat la decembrie 2016, untul cu 2,65% (+22,77% fata de decembrie 2016), si fructele proaspete cu 1,32% (+11,06% fata de decembrie 2016). De asemenea, pretul legumelor si conservelor de legume a crescut cu 1,54%, iar cel al cartofilor cu 1,32%.In decembrie 2017, rata anuala a inflatiei a urcat la 3,3%, de la 3,23% in noiembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,44% si a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului National de Statistica.Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a revizuit in crestere la 2,7% prognoza de inflatie pentru finalul anului 2017, de la 1,9% anterior.