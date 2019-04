Piata zaharului din UE trece printr-un proces de restructurare, cel mai mare producator european, grupul german, Suedzucker, intentionand sa inchida cinci fabrici in urmatorul sezon, pentru a contracara supraproductia de zahar care a crescut in sezonul 2017/2018, dupa ce UE a eliminat cotele de productie si export.Potrivit datelor furnizate de S&P Global Platts, la finele lunii martie preturile spot la zahar in UE erau de 422 de euro pe tona, in timp ce preturile globale la bursa ICE sunt in prezent la aproximativ 330 de dolari pe tona.Cresterea preturilor spot in UE nu este inclusa in datele oficiale publicate de Comisia Europeana, potrivit carora la finele lunii ianuarie pretul mediu era de 312 euro pe tona. "Preturile Comisiei sufera unele intarzieri. La conferintele de specialitate oamenii vorbesc de preturile scazute din Europa insa in realitate preturile si-au revenit si vor continua sa faca acest lucru", a declarat John Stansfield, analist la Group Sopex.Cresterea preturilor vine dupa o recolta slaba in UE, care a lasat productia pentru sezonul 2018/19 la aproximativ 18 milioane tone, cu circa trei milioane tone mai putin decat in sezonul 2017/18. In paralel, datele Comisiei Europene arata ca stocurile de zahar din UE au scazut la 12,7 milioane tone la finele lunii ianuarie de la 15,2 milioane tone in perioada similara a anului trecut."Piata UE revine gradual la o situatie de echilibru, ceea ce este incurajator. Nimeni nu face profit la preturile actuale", sustine consultantul Julian Price, fost trader la ED&F Man.Pe de alta parte, analistul Agritel, Francois Thaury, atrage atentia asupra faptului ca importurile de zahar in UE sunt in crestere. Datele Comisiei Europene arata ca in luna ianuarie a acestui an importurile de zahar in UE au ajuns la 163.000 de tone, aproape dublu fata de nivelul din luna ianuarie 2018.Pentru piata non-UE, diminuarea productiei intr-o regiune importanta pentru consumul de zahar cum este Europa reprezinta o gura de oxigen pentru exportatorii care cauta noi piete.Analistii se asteapta ca piata mondiala a zaharului sa inregistreze un deficit de 1,9 milioane tone in sezonul 2019/20, insa avand in vedere ca deficitul vine dupa mai multi ani de surplus, stocurile sunt suficiente, ceea ce inseamna ca preturile vor ramane la un nivel scazut.