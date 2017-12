Carburantii vanduti in Romania sunt mai scumpi decat in majoritatea tarilor UE

Din faptul ca pretul fara taxe in Romania este mai mare decat cel al mediei UE, iar pretul cu taxe este mai mic, reiese ca nivelul de taxare este relativ redus in Romania fata de alte tari.

Intrebarea este de ce de un an de zile este mai mare decat media UE?

Astfel, ultimul numar al publicatiei Oil Bulletin a Comisiei Europene, cel din 18 decembrie 2017, arata ca, in Romania, pretul unui litru de benzina, fara taxe, este de 0,511 euro, in timp ce media UE este de 0,508 euro. La fel si la motorina, unde pretul fara taxe este de 0,560 euro pe litru, iar media UE, de 0,542 euro pe litru.Si mai interesant este ca, fata de inceputul anului, pretul fara taxe al carburantilor a crescut mai mult la noi in tara decat media UE.Astfel, in cazul benzinei, tarifele in Romania sunt mai mari cu 1,1%, in timp ce media UE a scazut cu 1%. La motorina, preturile in Romania au crescut cu 5%, iar media UE, cu doar 1,1%.Daca includem si taxele, adica TVA (19%) si accizele pe care soferii le platesc in pretul carburantilor si care merg la bugetul de stat, pretul final la pompa este de 1,117 euro pe litru in cazul benzinei si 1,140 euro pe litru la motorina.Acestea sunt mai mici decat media europeana, care este de 1,363 euro pe litru la benzina si 1,249 euro pe litru la motorina.Totusi, acciza si TVA inseamna mai mult de jumatate din pretul de la pompa: mai exact 54% la benzina si 51% la motorina. Acciza s-a majorat anul acesta cu 0,16 lei pe litru de la 15 septembrie si tot cu 0,16 lei de la 1 octombrie.Consiliul Concurentei a anuntat inca de la inceputul anului ca analizeaza de ce preturile in Romania sunt mai mari decat media din Uniunea Europeana, avand in vedere ca anii trecuti era invers."Preturile sunt apropiate in toata Europa si este ceea ce ne asteptam, iar faptul ca avem resurse este mai putin important. Problema nu cred ca se pune la modul: avem resurse, de ce nu avem pretul mai mic?Aici cautam o explicatie, pentru ca, traditional, pretul in Romania era un pic sub medie.De undeva de la inceputul anului trecut suntem peste medie, vorbim de pretul fara taxe. Cu taxe, suntem jos, statul roman taxeaza mai putin decat alte state.Este o evolutie relativ noua pe care nu o intelegem pe de-a-ntregul, asa ca am lansat o investigatie. Ei vor primi o serie de intrebari la care sunt obligati sa raspunda legal.Vrem sa intelegem exact care sunt schimbarile care au dus la aceasta evolutie, pentru noi surprinzatoare", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, pe 20 februarie.Oficialii institutiei nu au publicat pana acum vreun rezultat al acestei analize, insa, anul trecut, Consiliul a analizat, de asemenea, pretul carburantilor din Romania in comparatie cu pietele europene, iar concluzia principala a fost ca piata locala are o structura de oligopol."Sectorul comercializarii cu amanuntul de carburanti (benzina si motorina) ocupa un loc important in economia romaneasca, avand impact direct asupra celorlalte sectoare economice, precum si asupra consumatorilor.Caracteristicile principale ale acestui sector nu difera foarte mult de restul tarilor europene, structura acestuia fiind, in linii mari, de oligopol.Mai exact, cea mai mare parte a ofertei de pe aceasta piata este concentrata in portofoliul unui numar restrans de companii petroliere (OMV Petrom, Lukoil, Rompetrol, MOL, Gazprom, SOCAR si NIS).Pe aceasta piata mai activeaza, de asemenea, o serie de intreprinderi neintegrate vertical, cu resurse financiare inferioare celor din prima categorie, care administreaza statii de distributie carburanti", se arata in raportul Consiliului Concurentei.Pe de alta parte, reprezentantii celor mai mari companii petroliere considera ca piata pe care activeaza este concurentiala, iar preturile din tara noastra sunt printre cele mai mici din Europa, diferentele fiind la modul cum sunt ele raportate la Comisia Europeana.Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom, lider pe piata locala, sustine ca preturile la carburanti din diferite tari nu sunt tot timpul comparabile, intrucat contin elemente diferite."La ora actuala avem preturile cele mai joase din Europa, a doua sau a treia pozitie de jos. Datele pe care le folosim de la comunitatea europeana am mai spus-o si o repetam, nu sunt intotdeauna date foarte comparabile. In acele preturi, fiecare tara poate sa raporteze si raporteaza elemente diferite. Din ceea ce am analizat noi, de exemplu, unele tari nu includ in aceste cifre medii vanzarile de pe autostrazi. Acestea au preturile cele mai mari, pentru ca si traficul si cererea sunt mai mari pe autostrazi. Alte tari, de exemplu, includ costul cu stocurile de rezerva in taxe si nu in pretul produsului, la noi este inclus in pretul produsului. Si sunt si altfel de diferentieri care fac ca, desi este o buna referinta pretul de la comunitatea europeana, nu este o reflectare exacta a unei comparabilitati unu la unu", a explicat Gheorghe, intr-o conferinta de presa in luna februarie.Ea a fost intrebata cum comenteaza raportul Consiliului Concurentei in care se arata ca piata carburantilor din Romania este una de tip oligopol."Noi credem ca este o piata concurentiala si functionala, cu noi intrari de concurenti in ultimii ani. Numai anul trecut au fost construite peste 25 de statii noi de catre diversi operatori, iar noi nu am construit atat de mult. Concurenta este pe calitatea produselor, pe oferta de produse non-petroliere, lucru care se vede in fiecare zi. Piata a crescut cu 4,9% in retail, iar noi am crescut cu 5,2%", a sustinut oficialul Petrom.Gheorghe a mai spus ca reprezentantii companiei vor conlucra cu cei ai autoritatii de concurenta pentru a avea o imagine foarte clara a fenomenelor."Nu uitati ca, in structura pretului nostru, jumatate din pret este taxarea, 30-35% este costul propriu-zis al produsului, respectiv productie si rafinare, si 10-15% sunt costuri legate de logistica, vanzarea si distributia acestor produse, lucru care duce la diferentieri de la o tara la alta, in functie de sistemul de distributie, de sistemul de depozitare si de alte elemente de competitivitate de costuri", a adaugat Gheorghe.Opinia ei este impartasita si de reprezentantii Rompetrol, a doua companie de pe piata. Vlad Rusnac, directorul general al Rompetrol Downstream, declara in luna mai ca, pe piata carburantilor din Romania, concurenta este acerba, iar preturile sunt sub media Uniunii Europene."Dupa parerea mea, pe piata din Romania avem o concurenta acerba, chiar este mare. Acum concuram mai ales pe zona calitatii si pe zona serviciilor si produselor oferite in cadrul statiilor", a spus oficialul Rompetrol.Rusnac spune si el ca, de fapt, pretul in Romania este mai mic decat media europeana, insa neconcordanta din statisticile europene deriva din metodele diferite de raportare."Dupa parerea noastra, suntem sub media europeana la pretul la carburanti fara taxe. Este vorba de metoda de calcul. Unele companii din unele tari includ anumite taxe aditionale, noi nu le includem. Sunt diferite metode de calcul", a argumentat seful Rompetrol Downstream.Asadar, reprezentantii celor mai importante companii petroliere dau vina pe diferentele de raportare.Sa vedem ce spune Comisia Europeana despre asta: conform site-ului Oil Bulletin, institutia care furnizeaza aceste date la Bruxelles este Ministerul Economiei.Informatiile sunt colectate de la trei companii petroliere, un operator independent si patru operatori petrolieri. Datele acopera 95% din piata benzinei si 80% din cea a motorinei.Preturile prezentate reprezinta media ponderata calculata saptamanal pe baza cotei de piata a fiecarui furnizor de date pentru fiecare tip de carburant.Pe piata din Romania, atat benzina, cat si motorina contin 6% biocarburant, care se accizeaza ca si combustibilii clasici, mai mentioneaza sursa citata.La finalul documentului in care publica preturile din fiecare tara, reprezentantii Comisiei precizeaza:"Comparatiile dintre preturi si tendintele de preturi in diferite tari trebuie facuta cu atentie, ca urmare a diferentelor privind calitatea produselor, practicile de marketing, structura pietei si ponderea produselor standard in vanzarile totale".