Cererea de carburanti a crescut semnificativ, in 2017. OMV Petrom: E o urmare a cresterii economice

"Cel mai important factor a fostdin Romania, piata noastra principala, care, pe fondul cresterii economice deosebite a Romaniei, cea mai mare din comunitatea europeana, conform statisticilor, a avut un impact pozitiv asupra cererii de produse", a afirmat ea.Potrivit reprezentantului OMV Petrom, la aceasta se adauga faptul ca, anul trecut, parcul auto al tarii a crescut cu peste 630.000 de masini."La carburanti am vazut o crestere substantiala a cererii de 6,7%, unde nu a fost doar cresterea economica un factor important, dar si cele peste 630.000 de masini noi si second-hand care au intrat in Romania si care au avut efect asupra cererii de carburanti", a sustinut Gheorghe.Cererea de gaze a crescut cu 5%, iar cea de electricitate, cu 4%."Aceste cifre au fost reflectate in veniturile noastre si in general in performanta noastra financiara", a spus Gheorghe.Pentru 2018, oficialul Petrom estimeaza ca cererea de carburanti va continua sa creasca, pe fondul cresterii economice pe care o asteapta, iar consumul de gaze si de electricitate vor fi similare cu cele de anul trecut.Grupul OMV Petrom a inregistrat in 2017 un profit net in valoare de 2,489 miliarde de lei, de aproape 2,4 ori (140%) mai mare fata de rezultatul net afisat in anul 2016, respectiv de 1,038 de miliarde de lei, conform rezultatelor financiare neauditate publicate miercuri de companie.Profitul net atribuibil actionarilor OMV Petrom a fost anul trecut de 2,491 miliarde de lei, mai mare cu 139% fata de aceeasi perioada din 2016. Profitul pe actiune s-a cifrat la 0,0440 lei.In trimestrul IV al anului trecut, OMV Petrom a obtinut un profit net de 642 milioane lei, cu 301% mai mare comparativ cu cel din perioada similara din 2016.Anul trecut, pretul barilului de petrol a crescut cu 24% (cotatia Brent), iar marja de rafinare a companiei a crescut cu 11% (7,75 dolari pe baril).