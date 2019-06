Consiliul Concurentei lanseaza monitorul preturilor pentru carburanti

La sfarsitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurentei a semnat un contract cu firma Maguay pentru realizarea aplicatiei, contractul avand o valoare de 1,42 milioane de lei.In februarie, presedintele CC, Bogdan Chiritoiu, declara, pentru AGERPRES, ca platforma web si aplicatiile mobile vor fi gata pana la mijlocul acestui an."Dezvoltarea acestui sistem de monitorizare a preturilor va conduce la transparentizarea pietei pentru consumatori, permitandu-le sa se informeze cu privire la preturile practicate de principalele retele de distributie a carburantilor auto, astfel incat acestia sa poata alege produsele cu cel mai bun raport pret-calitate", a aratat Chiritoiu.Consiliului Concurentei are in derulare si o analiza pe piata carburantilor, lansata dupa ce pretul benzinei si motorinei in Romania, fara taxe, a depasit media europeana. In urma anchetei, care va fi gata in perioada urmatoare, autoritatea va veni cu recomandari pentru cresterea concurentei pe piata carburantilor.In noiembrie 2016, Consiliul Concurentei a lansat www.monitorulpreturilor.info, proiect-pilot, accesibil pentru Bucuresti si Ilfov, care ofera preturile pentru 128 de produse alimentare (64 de categorii generice de produse, pentru fiecare dintre acestea fiind disponibile doua preturi de produs individual, cel mai ieftin si cel mai bine vandut).Companiile de retail vor publica preturile pentru toate produsele, la nivel national, in Monitorul Preturilor, probabil din septembrie, a declarat saptamana trecuta directorul general al Consiliului Concurentei, Daniela Badila.