Consiliul Concurentei: Reducerea accizelor la carburanti s-a transmis integral in pretul de la pompa de la 1 ianuarie

Potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES, autoritatea de concurenta a constatat ca preturile carburantilor s-au mentinut relativ constante la sfarsitul anului trecut, in perioada de la anuntul privind reducerea accizelor si pana la implementarea masurii, neinregistrandu-se o tendinta de majorare a acestora.Toate cele sase mari companii distribuitoare de carburanti la nivel national au redus preturile cu cel putin 32 de bani/litru, chiar daca unele dintre ele au modificat preturile in doua etape si/sau cu o usoara intarziere.Astfel, din datele existente pe platforma Monitorul Preturilor, reiese ca OMV, Petrom, Rompetrol si Lukoil au scazut preturile la pompa cu intreaga valoare a reducerii de accize, din prima zi a anului, atat pentru benzina, cat si pentru motorina.MOL a aplicat, la 1 ianuarie, reduceri mai mari decat cele rezultate din reducerea accizelor: pentru benzina, 36% din statii au scazut preturile cu 32 bani/litru, restul aplicand reduceri intre 34-42 bani/litru, in timp ce pentru motorina 43% din statii au scazut preturile cu 32 bani, restul aplicand reduceri intre 34-40 bani/litru.In reteaua Gazprom, preturile carburantilor au fost diminuate in doua etape: -22 bani/litru pe 31 decembrie si -10 bani/litru pe 1 ianuarie 2020.SOCAR a transferat integral scaderea accizei in preturi, dar cu o usoara intarziere, modificarile fiind aplicate in data de 3 ianuarie.Totodata, in data de 7 ianuarie, majoritatea companiilor au crescut preturile la pompa ale tuturor produselor cu 4 bani/litru, ceea ce ar putea fi rezultatul cresterii cotatiilor internationale ale produselor petroliere din perioada anterioara."Utilizand aplicatia Monitorul Preturilor am reusit sa urmarim evolutia pietei si, asa cum ne-am asteptat, reducerea accizei s-a resimtit integral in pretul la pompa. Vom continua monitorizarea acestei piete si a comportamentului companiilor, mai ales in contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu", a declarat Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, citat in comunicat.In luna iulie 2019, Consiliul Concurentei a lansat platforma online Monitorul Preturilor, prin intermediul careia consumatorii au posibilitatea sa afle preturile practicate de catre principalele retele de distributie a carburantilor auto.