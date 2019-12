In prag de sarbatori, romanii pot compara online preturile carburantilor si alimentelor din marile magazine

Astfel, Monitorul Preturilor produselor alimentare, lansat la mijlocul lunii octombrie 2019, permite consumatorilor sa identifice magazinele din zona in care se afla, magazinele in care sunt disponibile produsele pe care doresc sa le achizitioneze, precum si preturile practicate de acestea.Platforma permite compararea a peste 30.000 de produse comercializate in 1.700 de magazine din intreaga tara, apartinand lanturilor de magazine Carrefour, Kaufland, Penny, Selgros, Mega Image, Lidl, Cora, Auchan si Profi.Aplicatia identifica zona in care se afla persoana ce efectueaza cautarea, si intreaba, initial, care este produsul cautat. De exemplu, daca un cumparator se afla la Piata Presei Libere din Bucuresti si doreste sa cumpere lapte, legume proaspete, peste, oua si cafea, aplicatia va indica cele 25 de magazine existente pe o raza de doi kilometri, unde pot fi gasite aceste produse si care este pretul fiecaruia.De la lansare si pana la inceputul lunii decembrie, pe Monitorul Preturilor produselor alimentare s-au inregistrat peste 130.000 de cautari. Cele mai cautate produse sunt: bananele, ceafa de porc fara os, faina, cotletul de porc, uleiul de floarea soarelui, zaharul, ouale. Monitorul Preturilor produselor alimentare a fost accesat cel mai des dimineata, intre orele 8:00 si 12:00, si seara, in intervalul 19,00 - 21,00.La lansarea aplicatiei, in octombrie, presedintele Consiliul Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a declarat ca scopul unui astfel de comparator este de a intari competitia pe aceasta piata si a ieftini alimentele din magazinele cele mai scumpe."Cand am o lista de cumparaturi, pot cu usurinta compara preturile, fara sa merg din magazin in magazin. O fac mai usor, de pe telefon sau computer. Pe oameni ii intereseaza preturile cele mai mici si aceasta transparenta in piata va obliga magazinele care au preturi mai mari sa le reduca, sa coboare spre nivelul preturilor mai mici, astfel facem concurenta sa actioneze mai repede si mai bine. Urmarim convergenta preturilor spre nivelul cel mai scazut", a precizat el.Chiritoiu a adaugat ca institutia pe care o reprezinta va monitoriza aceste preturi si va face informari periodice."Este o prima etapa la nivel national. Platforma va putea fi imbunatatita in timp. Daca lanturile mai mici vor fi interesate, vor putea si ele sa fie integrate in platforma", a continuat Chiritoiu.In cazul in care informatiile de pe aplicatie sunt altele, consumatorii pot sesiza acest lucru la Consiliul Concurentei sau la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.La randul sau, Monitorul Preturilor Carburantilor a demarat la inceputul lunii iulie 2019, permitand consumatorilor sa afle preturile practicate de principalele retele de distributie a carburantilor auto, in functie de zona, traseu sau de alte servicii oferite.De la lansare pana la inceputul lunii decembrie, Monitorul Preturilor Carburantilor a inregistrat aproximativ 3 milioane de cautari. Benzina standard conduce detasat in topul cautarilor, reprezentand 32% din total, urmata de motorina standard cu 22%. De asemenea, 47.500 dintre cautari, adica 2% din total, au vizat statiile de incarcare a masinilor electrice.Aceasta platforma reprezinta si un instrument prin care Consiliul Concurentei poate monitoriza mai bine piata, in conditiile in care, in urma unei anchete finalizate vara trecuta, a fost evidentiat faptul ca acest sector este caracterizat printr-o concurenta scazuta.Parlamentul a decis, in urma cu doua saptamani, eliminarea supraaccizei la carburanti de la 1 ianuarie 2020, astfel ca, de la acea data, pretul in benzinarii ar trebui sa scada. Companiile care nu opereaza aceste ieftiniri risca amenzi usturatoare, dupa cum a avertizat, intr-o declaratie pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu."Vom monitoriza piata pentru a vedea comportamentul actorilor economici incepand cu momentul in care se reduce acciza. Din istoricul pe care il avem analizand acest sector a reiesit ca modificarile s-au transmis pana acum in pret. Adica atunci cand acciza a fost majorata, la fel s-a intamplat cu pretul la pompa, iar, cand acciza a fost redusa, produsele petroliere s-au ieftinit corespunzator. Deci istoria nu ne face sa fim alarmisti", a aratat Chiritoiu.Vara trecuta, Consiliul Concurentei a publicat rezultatele unei analize pe piata carburantilor, din care a reiesit ca exista o concurenta redusa in acest sector, fapt care se reflecta asupra nivelului preturilor in benzinarii.Liderul pietei, OMV Petrom, care detine jumatate din cota de piata, este cel care dicteaza de fapt pretul, iar restul companiilor asteapta miscarile strategice ale Petrom pentru a decide modul in care modifica pretul carburantilor.In urma anchetei, Consiliul Concurentei a recomandat ca toate companiile petroliere sa afiseze simultan majorarea preturilor la carburanti, astfel incat firmele sa nu se influenteze reciproc.Intrebat daca pana acum s-au facut pasi pentru ca aceste propuneri ale autoritatii de concurenta sa se concretizeze, Chiritoiu a raspuns: "Pana acum, nu. Dar vom avea discutii cu reprezentantii noului Guvern si vom prezenta masurile recomandate de noi".Consiliul Concurentei sustine elaborarea unui act normativ prin care sa se stabileasca numarul cresterilor de pret saptamanale, zilele in care se pot efectua aceste cresteri si ora modificarii, valabile pentru toate companiile de pe piata. In schimb, reducerile de pret pot fi operate oricand.Monitorul Preturilor poate fi accesat la nivelul intregii tari de pe mobil, tableta sau PC si afiseaza informatii despre aproximativ 30.000 de produse comercializate in peste 1.700 de magazine. Aplicatia pentru mobil poate fi descarcata din Google Play sau App Store, iar platforma web poate fi accesata la adresa www.monitorulpreturilor.info.Aplicatia este dezvoltata de compania Maguay, iar cautarile si consultarea aplicatiei pot fi efectuate doar pe teritoriul tarii. Consiliul Concurentei gestioneaza platforma, dar datele/informatiile sunt incarcate in aplicatie, la nivel national, de catre companiile partenere.Proiectul are o valoare totala de 1,4 milioane de lei fara TVA (305.880 euro) si este finantat integral de la bugetul de stat.Initial, proiectul Monitorul Preturilor a fost initiat sub forma de pilot de autoritatea de concurenta in noiembrie 2016, fiind accesibil pentru Bucuresti si Ilfov si oferind preturile pentru 128 de produse.