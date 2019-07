Platforma Monitorul preturilor carburantilor a inregistrat 180.000 de cautari, in doua saptamani de la lansare

Astfel, cele mai cautate sortimente au fost benzina standard (59.930) si motorina standard (54.932), ambele reprezentand 64% din cautari, iar restul sortimentelor - motorina premium (22.818), benzina premium (20.656), GPL (13.290) si incarcarea electrica (8.206) - insumand 36% din cautarile totale.Cele 180.000 de cautari au fost generate in urma a peste 62.000 de accesari, un utilizator unic fiind interesat de mai multe sortimente. Cele mai multe accesari provin de pe website (peste 29.600), iar din randul aplicatiilor mobile majoritatea accesarilor provin de pe dispozitivele cu sistem de operare Android (in jur de 27.000) si iOS (aproximativ 5.700).Cele mai multe cautari in aplicatie provin din Romania, majoritatea din Bucuresti si Timisoara, dar s-au inregistrat cautari care provin si din alte tari, cum ar fi Germania sau Marea Britanie.Statisticile arata ca cele mai multe descarcari ale aplicatiei s-au realizat din Google Play (in jur de 20.000), prin comparatie cu App Store (peste 1.800).In ceea ce priveste datele demografice, acestea arata ca persoanele din categoria de varsta 25-34 ani s-au aratat cele mai interesate de aplicatie, urmate de persoanele din categoria de varsta 35-44 ani.Platforma "Monitorul Preturilor Carburantilor" este valabila atat sub forma de aplicatie web, cat si ca aplicatie mobila (iOS si Android), ce poate fi descarcata din App Store si Google Play si afiseaza preturile pentru carburantii standard si premium (benzina si motorina) practicate in statiile companiilor OMV Petrom, Mol, Rompetrol, Lukoil, Socar si Gazprom din intreaga tara, oferind multiple facilitati de cautare, sortare si filtrare a datelor.Initial, "Monitorul preturilor" a fost lansat drept proiect pilot si a fost dedicat componentei de retail alimentar. Acesta afisa preturile produselor alimentelor de baza comercializate de marii retaileri din industria alimentara, iar platforma putea fi accesata doar din Bucuresti si judetul Ilfov.Platforma "Monitorul Preturilor Carburantilor", lansata pe 1 iulie, afiseaza, momentan, preturile carburantilor (benzina, motorina si GPL) practicate de cele mai mari retele de benzinarii, respectiv OMV, Petrom, Rompetrol, Mol, Lukoil, Socar si Gazprom, la nivelul intregii tari.In urma lansarii, unii distribuitori independenti de carburanti si-au exprimat interesul pentru a adera la platforma, iar in prezent se deruleaza discutii pentru introducerea acestora in baza de date si afisarea preturilor carburantilor pe platforma.Autoritatea de concurenta recomanda utilizatorilor actualizarea aplicatiei mobile prin intermediul Google Play sau App Store deoarece aceasta contine imbunatatiri ale performantei si repara diferite probleme tehnice.