Pretul benzinei in Romania a scazut sub media europeana

Astfel, incepand cu data de 6 mai, benzina fara taxe costa 0,598 euro pe litru in Romania, in timp ce media UE este de 0,607 euro pe litru. In privinta motorinei, pretul este de 0,652 euro pe litru, fata de nivelul median de 0,641 euro pe litru.Pretul benzinei a fost si el mai mare decat media UE in ultimele luni, insa cele doua niveluri au atins convergenta la mijlocul lunii aprilie si, de atunci, pretul din Romania a fost inferior.Cu toate taxele incluse, costul carburantilor este mai mic in Romania raportat la media europeana. Benzina are un pret de 1,222 euro pe litru la noi in tara, fata de media europeana de 1,487 euro pe litru, iar motorina costa 1,250 euro pe litru la statiile locale, comparativ cu nivelul mediu de 1,382 euro din UE.Consiliul Concurentei a derulat in ultimul an o ancheta pe piata carburantilor, care a fost finalizata recent, iar raportul va fi facut public in urmatoarele saptamani, a declarat, la inceputul lunii aprilie, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu."Nu este o investigatie in care sa aplicam sanctiuni, ci prin care vrem sa intelegem functionarea pietei si totul se invarte in jurul faptului ca avem o structura care nu e predispusa la concurenta. Unul dintre actori are jumatate din piata, deci nu este o structura de piata echilibrata in care sunt mai multi jucatori cu ponderi relativ egale care se concureaza, ci un jucator foarte mare, care stabileste preturile, si unii mai mici care il urmeaza si atunci toata ideea este cum putem face sa imbunatatim aceasta structura a pietei. Minuni n-o sa fie, n-o sa putem desface ceea ce s-a facut la momentul privatizarii", a adaugat Chiritoiu.Lider pe piata distributiei de carburanti este OMV Petrom, urmat de Rompetrol, Lukoil, MOL, SOCAR si Gazprom.