Pretul carburantilor ar putea fi plafonat

"Este o idee recenta si ne vom consulta cu Ministerul Finantelor pe aceasta tema. Mi se pare absolut legitima intentia Guvernului de a se asigura ca reducerea de taxe se reflecta si la pompa", a spus Chiritoiu.Potrivit acestuia, Consiliul Concurentei a analizat pana acum mai multe situatii in care taxele aplicate unor produse au scazut sau au crescut, precum reducerea TVA la paine, iar analizele au aratat ca aceste scaderi sau cresteri se reflecta si in preturile finale."Vom analiza daca de aceasta data este cazul sa luam masura plafonarii. Legislatia nationala prevede situatii in care preturile pot fi plafonate sau inghetate, iar o astfel de masura este compatibila cu legislatia europeana", a aratat oficialul Concurentei.El a adaugat ca masura plafonarii preturilor s-a mai aplicat de doua ori pana acum in Romania, cel mai recent in cazul politelor RCA, iar Comisia Europeana nu a considerat ca aceasta masura ar fi fost ilegala.Chiritoiu a precizat ca analiza sectoriala pe care o deruleaza Consiliul Concurentei in ceea ce priveste pretul carburantilor va fi gata in curand, iar raportul va fi facut public la inceputul anului viitor."Datele arata ca variatia barilului de titei se transmite si in pret, adica, atunci cand cotatia barilului creste, se majoreaza si pretul la pompa, iar, cand barilul scade, scade si pretul in benzinarii", a explicat Chiritoiu.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a vorbit, luni seara, la Antena 1, despre posibilitatea plafonarii preturilor la carburanti, odata cu eliminarea supraaccizei."Discutam cu cei de la Consiliul Concurentei pentru a gasi o formula legala ca aceasta scadere sa se regaseasca in economie si la nivelul fiecarui consumator", a declarat Teodorovici, potrivit observator.tv.In septembrie, Teodorovici a anuntat ca analizeaza eliminarea supraaccizei la carburanti si va face o propunere in acest sens pana la finele anului."O sa fie o discutie la nivel de Guvern. Va fi o propunere din partea noastra ca Minister de Finante vizavi de supraacciza. Pana la final de an o sa vedeti o propunere in acest sens. Vom face analize si vedem exact care este situatia. Dupa cum stiti bine, in Romania prima actiune este sa spui ca e un minus pe buget daca scoti o taxa, un impozit. Trebuie sa te uiti la efectul de runda a doua. Daca o astfel de masura poate produce in economie efecte pozitive, este foarte bine", a completat ministrul de resort.Ministerul Finantelor a intentionat, in luna iulie, sa plafoneze si pretul gazelor si a initiat chiar un proiect de hotarare de Guvern in acest sens. Doua zile mai tarziu, insa, proiectul a fost retras de pe site-ul ministerului, iar Teodorovici a afirmat ca subiectul va fi reluat "cand vom fi cu totii pregatiti"Potrivit Legii concurentei, in sectoarele economice sau pe pietele unde concurenta este exclusa sau substantial restransa prin efectul unei legi sau datorita existentei unei pozitii de monopol, Guvernul poate, prin hotarare, sa instituie forme corespunzatoare de control al preturilor pentru o perioada de cel mult trei ani, care poate fi prelungita succesiv pe durate de cate cel mult un an, daca imprejurarile care au justificat adoptarea respectivei hotarari continua sa existe.Totodata, pentru sectoare economice determinate si in imprejurari exceptionale, precum: situatii de criza, dezechilibru major intre cerere si oferta si disfunctionalitate evidenta a pietei, Guvernul poate dispune masuri cu caracter temporar pentru combaterea cresterii excesive a preturilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea masuri pot fi adoptate prin hotarare pentru o perioada de sase luni, care poate fi prelungita succesiv pentru durate de cate cel mult trei luni, cat timp persista imprejurarile care au determinat adoptarea respectivei hotarari.Interventia Guvernului in aceste situatii se face cu avizul Consiliului Concurentei.