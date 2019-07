S-a lansat monitorul preturilor carburantilor, cu scopul de a ieftini produsele petroliere

"Monitorul preturilor carburantilor" este valabil atat sub forma de aplicatie web, cat si ca aplicatie mobila (IOS si Android) ce poate fi descarcata din App Store si Google Play si afiseaza preturile pentru carburantii standard si premium (benzina si motorina) practicate in statiile companiilor OMV Petrom, Mol, Rompetrol, Lukoil, Socar si Gazprom din intreaga tara, oferind multiple facilitati de cautare, sortare si filtrare a datelor."Accesand gratuit acest comparator de preturi, consumatorii pot afla care sunt cele mai apropiate benzinarii, localizarea geografica si serviciile oferite de acestea, precum si preturile practicate. Astfel, acestia au posibilitatea de a alege, avand la indemana informatii importante cu privire la oferta existenta pe piata in zona geografica de interes. In acest fel se va stimula concurenta, atat prin pret, cat si prin serviciile oferite de companiile implicate in comercializarea cu amanuntul a carburantilor auto", a afirmat Chiritoiu, prezent la evenimentul de lansare.Potrivit acestuia, scopul principal este uniformizarea preturilor la un nivel mic."Am avut o cooperare foarte buna din partea companiilor implicate, ceea ce ne-a usurat activitatea. Vrem sa facem mai usor pentru conducatorii auto sa identifice statiile din proximitate lor sau de pe traseul lor, care le ofera combustibilul la pretul cel mai mic. Variatiile de pret nu sunt mari nici intre lanturi, dar ele exista si exista si intre statiile aceluiasi lant. In timp, acest lucru va duce la o convergenta a preturilor in jos, adica cei care practica preturi mai mari sa le reduca cu cateva procente. Vrem sa punem o presiune asupra pretului vanzarilor cu amanuntul", a precizat Chiritoiu.La sfarsitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurentei a semnat un contract cu firma Maguay pentru realizarea aplicatiei, contractul avand o valoare de 1,42 milioane de lei.Consiliului Concurentei are in derulare si o analiza pe piata carburantilor, lansata dupa ce pretul benzinei si motorinei in Romania, fara taxe, a depasit media europeana. In urma anchetei, care va fi gata in perioada urmatoare, autoritatea va veni cu recomandari pentru cresterea concurentei pe piata carburantilor.Chiritoiu a adaugat ca a doua parte a proiectului, cea legata de preturile produselor alimentare, va fi lansata in septembrie.In noiembrie 2016, Consiliul Concurentei a lansat www.monitorulpreturilor.info, proiect-pilot, accesibil pentru Bucuresti si Ilfov, care ofera preturile pentru 128 de produse alimentare (64 de categorii generice de produse, pentru fiecare dintre acestea fiind disponibile doua preturi de produs individual, cel mai ieftin si cel mai bine vandut) .