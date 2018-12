Soferii romani au fost printre cei mai afectati din UE de scumpirea carburantilor, in 2018

Astfel, dupa cum arata datele postate pe portalul Oil Bulletin al Comisiei Europene (CE), benzina s-a scumpit cu 11,5% in primele noua luni ale anului, de la 1,12 euro pe litru, la 1,25 de euro pe litru. In acelasi timp, la nivel european, rata de crestere a fost de 8,5%. In Bulgaria, cresterea a fost de 10,3%, in Polonia, de 7,2%, iar in Ungaria, de 8,6%.Situatia este similara si in cazul motorinei. Soferii din Romania au platit mai mult cu 11,1%, de la 1,14 euro pe litru, la 1,27 euro pe litru. La nivel mediu, in UE pretul a crescut cu 10,3%. In Bulgaria, scumpirile au fost de 10,4%, in Polonia, de 8,3%, iar, in Ungaria, de 8,6%.Un raport realizat de Consiliul Concurentei si dat publicitatii in noiembrie 2018 arata ca pretul petrolului Brent a continuat sa creasca in decurs un an, raportat la intervalul septembrie 2017 - august 2018."Conform datelor Bloomberg, pretul petrolului Brent si-a continuat traiectoria ascendenta (de la 51 de dolari pe baril, in septembrie 2017, la aproximativ 75 de dolari pe baril la sfarsitul lunii august 2018), pe fondul acordului de limitare a productiei (OPEC+), escaladarii tensiunilor geopolitice si deteriorarii capacitatii de productie a unor producatori importanti (de exemplu Venezuela si Angola) ", scrie Autoritatea de concurenta in documentul intitulat "Evolutia concurentei in sectoare-cheie".In acest context, varful de pret al titeiului de la sfarsitul lunii august s-a reflectat la preturile de la pompa cu 30-45 de zile mai tarziu, cat dureaza un ciclu de rafinare, si a depasit 6 lei pe litru in majoritatea benzinariilor din Romania, la inceputul lunii octombrie.Pe langa cotatiile petroliere, o influenta foarte mare asupra pretului la pompa o au taxele percepute de stat, respectiv acciza si TVA, care inseamna peste jumatate din preturile finale, mai exact 56% in cazul motorinei si 51% in cel al benzinei.In acest mod, majorarea accizei cu 0,16 lei pe litru de la 15 septembrie 2017 si tot cu 0,16 lei de la 1 octombrie 2017 a avut o influenta puternica in pretul final,."Cresterea cotatiei internationale a petrolului s-a suprapus reintroducerii supraaccizei la carburanti pe piata romaneasca in doua etape. Ambii factori au determinat o crestere importanta a pretului la motorina si benzina, conform datelor Comisiei Europene. De altfel, consumatorii romani sunt printre cei mai afectati de scumpirea carburantilor. Conform datelor Comisiei Europene, pretul mediu al unui litru de benzina in Uniunea Europeana s-a majorat de la sfarsitul anului 2017 si pana la finele lunii septembrie 2018 cu 8,5%, in timp ce in Romania pretul unui litru de benzina a crescut cu 11,5%, a doua cea mai agresiva scumpire dupa Germania (11,6%) ", se mai noteaza in raportul Consiliului Concurentei.Incepand cu lunile de toamna, pretul petrolului a avut, insa, un trend descendent. Cotatiile sortimentului Brent, de referinta pe piata europeana, erau, pe 21 decembrie, la 54,35 dolari pe baril, cel mai mic nivel din septembrie 2017. Titeiul WTI inregistra, la New York, 45,67 dolari pe baril, minimul ultimului an si jumatate.Aceste deprecieri au determinat scaderi de pret si in benzinariile din Romania, unde carburantii s-au ieftinit pana la aproape 5 lei pe litru.Conform site-ului Oil Bulletin, institutia care furnizeaza aceste date la Bruxelles din partea Romaniei este Ministerul Energiei. Informatiile sunt colectate de la operatori care acopera 90% din piata.Preturile prezentate reprezinta media ponderata calculata saptamanal pe baza cotei de piata a fiecarui furnizor de date pentru fiecare tip de carburant.Sursa citata mai precizeaza si ca, din ianuarie 2013, motorina trebuie sa contina cel putin 6,5% biocarburant, iar benzina un procent de 4,5%. De la 1 ianuarie 2019, componenta bio va fi de 6,5% pentru diesel si 8% pentru benzina, in volum. Biocarburantii se accizeaza ca si combustibilii clasici, mai mentioneaza sursa citata.La finalul documentului in care se publica preturile din fiecare tara, reprezentantii Comisiei precizeaza: "Comparatiile dintre preturi si tendintele de preturi in diferite tari trebuie facuta cu atentie, ca urmare a diferentelor privind calitatea produselor, practicile de marketing, structura pietei si ponderea produselor standard in vanzarile totale".De la 1 ianuarie 2019, benzina comercializata pe piata din Romania va contine 8% biocarburant, fata de 4,5% pana acum, potrivit unei ordonante de urgenta aprobate de Parlament in aceasta toamna. Acest lucru va duce la o scumpire la pompa de 7-10 bani pe litru, spun companiile petroliere, intrucat rafinariile vor fi obligate sa modifice reteta pentru fiecare tip de benzina.Totodata, va fi obligatorie afisarea vizibila, in benzinarii, a unor anunturi care sa informeze soferii despre continutul de biocarburanti si urmatorul text de avertizare: "Atentie! Verificati compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastra cu acest amestec de carburant".Piata de carburanti din Romania este dominata de patru mari companii, OMV Petrom, Rompetrol, Lukoil si MOL, care detin impreuna circa 80% din totalul benzinariilor. Alte doua companii, SOCAR si Gazprom, si-au dezvoltat in ultimii ani o retea de cateva zeci de statii.