Piata imobiliara 2019 vs 2020

Asta inseamna, cu 1.847 mai multe decat numarul imobilelor vandute in aceeasi luna a anului 2018. In luna noiembrie 2019, au fost inregistrate cele mai multe vanzari de imobile, astfel in Bucuresti s-a inregistrat un numar de 8.190 vanzari de imobile, in Ilfov un numar de 4.169 si in Brasov un numar de 3.136.In ceea ce priveste operatiunile de ipotecare, la nivel national, in luna noiembrie 2019, s-a inregistrat o crestere fata de luna noiembrie 2018. Cele mai multe operatiuni de ipotecare s-au inregistrat in Bucuresti, adica un numar de 7.529, urmat de judetul Ilfov, cu un numar de 3.069 si Timis, cu un numar de 1.659. (informatii preluate din bursa.ro Facilitatile introduse pentru dezvoltatori au incurajat investitiile pentru locuinte noi. Este surprinzator interesul in ceea ce priveste achizitionarea de catre cetateni, a apartamentelor vechi.Iata ce a declarat Bogdan Cosmin IVAN, Secretar General, Asociatia Dezvoltatorilor Imobiliari din Romania - URBANIS, in cadrul Dezbaterii Salonul Imobiliar - Perspective si tendinte pentru 2020:"S-a reusit, dupa ani de de eforturi, ca TVA sa scada la 5 la suta pentru locuintele noi, iar nivelul sa fie aplicabil si achizitiilor ulterioare. Sunt anuntate foarte mult proiecte imobiliare. Putem nota un record din datele pe care le avem.Putem vorbi anul acesta de un record pentru ansamblele noi aflate in lucrare sau autorizare. Piata imobiliara a ajuns la maturitate si efectele vor fi pozitive. A fost adoptata legea noua privind autorizatiile de construire. Scade nunarul de avize, se introduce notiunea de certificat de urbanism electronic.Va exista o singura autorizatie pentru demolare si constructie de imobile noi. Acestea vor ajuta procesul de emitere a documentatiei", a punctat Bogdan Cosmin IVAN, Secretar General, Asociatia Dezvoltatorilor Imobiliari din Romania - URBANIS. (informatii preluate din bursa.ro Ce spune piata imobiliara pentru Bucuresti si la ce sa se astepte cei interesati in achizitionarea unei locuinte in capitala.Exista la final de 2019, proiecte imobiliare in Bucuresti, cu locuinte finalizate sau cu termen de livrare in 2020, care au fost expuse in cadrul targului imobiliar de anul acesta, cu locatii in cartierele: Drumul Taberei, Militari, Baneasa, Otopeni, Pipera, Aviatiei, Domenii, Pantelimon, Theodor Pallady, Crangasi, Lacul Morii, Regie, Berceni-Popesti, etc. Cerere exista, asadar si dezvoltatorii vin in 2020 cu proiecte noi.Spre exemplu, in nordul Capitalei sunt in constructie peste 4.000 de apartamente noi, care pana la sfarsitul anului urmator, adica 2020, ar tebui sa fie finalizate. Cei care doresc sa cumpere o locuinta noua in Bucuresti pot alege dintr-o gama variata de oferte pentru anul 2020.Mari dezvoltatori imobiliari si-au expus ofertele in cadrul Salonului Imobiliar Bucuresti, aflat anul acesta, la a saptea editie si care a avut loc la Palatul Parlamentului.