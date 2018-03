Bucurestiul, unul dintre cele mai ieftine orase din lume in care sa traiesti. Unde ar putea fi mai mic costul vietii?

Potrivit acestui studiu, care analizeaza costul vietii in 133 de orase din lume, Bucurestiul se situeaza si anul acesta pe locul 124, la egalitate cu New Delhi (India).De cealalta parte, Singapore ramane, pentru al cincilea an consecutiv, cel mai scump oras din lume, din cauza costului prohibitiv al detinerii unui automobil in acest oras. Pe locurile urmatoare in topul celor mai scumpe orase din lume se situeaza Paris, Zurich, Hong Kong, Oslo, Seul si Geneva la egalitate, Copenhaga, Tel Aviv si Sydney.Studiul EIU arata ca orase din Asia Pacific si Europa domina primele pozitii. In schimb, Tokyo si Osaka nu se numara printre primele zece cele mai scumpe orase din lume, in conditiile in care, in 2013, capitala Japoniei era pe prima pozitie, iar acum a coborat pana pe locul 11."Fluctuatiile valutare continua sa fie o cauza importanta a modificarilor din clasament", sustine EIU.Deprecierea dolarului face ca niciun oras din SUA sa nu se numere printre primele zece cele mai scumpe orase din lume, New York si Los Angeles ocupand locurile 13 si 14, in scadere fata de pozitiile noua si 11 ocupate anul trecut.Principalul motiv pentru care Singapore ramane cel mai scump oras din lume in care sa traiesti este costul ridicat al detinerii unui automobil. Singapore a evitat blocajele de trafic printr-un sistem de cote conform caruia cel care vrea sa cumpere un automobil trebuie sa cumpere o autorizatie a carei valoare se ridica la aproximativ 31.000 de euro, la care se adauga pretul de achizitie al automobilului. In aceste conditii, pretul de cost al unei berline din gama medie depaseste 50.000 de euro in Singapore.La nivel general, studiul EIU arata ca orasele asiatice tind sa fie mai scumpe cand vine vorba de cheltuielile pentru produse alimentare, in timp ce Europa este in frunte pentru cheltuielile cu locuinte, ingrijirea personala si divertisment.