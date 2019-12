Cat cheltuiesc romanii pentru jucariile de Craciun

Bugetul mediu este de 200 de lei, in crestere constanta de la an la an.Parintii cauta pentru Craciun jucarii care sa antreneze intreaga familie, astfel incat sa profite de timpul liber impreuna. Bugetul mediu pentru un cadou de Craciun este de 200 de lei, in crestere cu 15% fata de anul precedent, iar cei mai multi achizitioneaza 2-3 jucarii.Pregatirile pentru Carciun incep odata cu Black Friday, cand se comanda aproximativ 25% dintre cadouri. Aici sunt incluse insa si comenzile pentru Mos Nicolae, unde media comenzii este de 150 de lei.Cele mai multe comenzi sunt insa inregistrate in luna decembrie, 35% in prima saptamana, respectiv perioada 10-20 decembrie - 40% dintre comenzi, cand numarul acestora creste de 5 ori fata de o perioada obisnuita din an. Cele mai multe sunt facute online, insa un procent in crestere constanta prefera in aceasta perioada showroomul EduClass (15-20%).Remarcam o crestere considerabila si in prima parte a acestei perioade aglomerate, pe fondul experientei clientilor nostri cu livrarile. Prefera sa comande din timp, pentru a nu avea surprize sau, daca intarzie cu comenzile, vin in showroom.In showroom vin si cei care cauta recomandari sau au de cumparat cadouri si pentru alti copii, nu doar ai lor. Se cauta jocuri in care sa poata fi implicati si parintii, bunicii, prietenii, dat fiind specificul perioadei, cu mai multe zile de vacanta si mai mult timp petrecut impreuna. Jocurile cu mai multi participanti sunt de altfel printre cele mai cautate pe EduClass.ro, fie ca vorbim de jocuri de strategie, de logica sau de indemanare, a precizat Anca Leibovici.Pentru copiii mai mici sunt preferate jocurile care dezvolta motricitatea fina si/sau grosiera, jocul in echipa, dar si creativitatea, cum ar fi Pescarul cel Istet, Insula omidutelor sau Bormasina magica. Pentru cei mai mari, Artie, robotul care deseneaza, TNT sau Build or Boom antreneaza si adultii, facand din joaca un moment de conectare.De altfel, un sondaj al EduClass.ro a aratat ca 92% dintre parinti considera joaca o activitate esentiala in conectarea cu copilul. 60% dintre parinti au precizat ca petrec intre 1 si 3 ore zilnic cu copiii de varsta mica, in timp ce aproape o treime fac acest lucru mai putin de o ora zilnic. 11% au timp sa se joace cu copilul doar in weekend.