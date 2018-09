Coface: Medicamentele reprezinta 10% din cheltuielile lunare ale romanilor

"10% dintre cheltuielile lunare ale unei gospodarii sunt indreptate spre produsele farmaceutice, acest tip de marfa avand un pret relativ constant in ultimul an (conform indicelui de preturi) . Insumat, aproximativ 70 lei lunar au fost cheltuiti pe produsele farmaceutice, depasite doar de doua alte tipuri de marfuri nealimentare, tutun si carburant", spun autorii studiului.Comparativ cu 2012, cheltuielile lunare pentru produsele farmaceutice au crescut cu peste 10 lei. O explicatie ar fi deschiderea de noi farmacii, puncte farmaceutice si depozite farmaceutice, care in 2017 au atins maximul ultimilor 6 ani: 9.947 de unitati.Totodata, raportul arata ca profitabilitatea sectorului farmaceutic a crescut de la 3,1% in 2015, la 3,9% in 2016 si mai mult de jumatate dintre companii au efectuat investitii in 2016.Pentru analiza comertului cu produse farmaceutice au fost agregate datele a 1.634 de companii care au depus datele financiare pentru 2016 si care au generat o cifra de afaceri consolidata de 27,5 miliarde de lei.Companiile din sectorul analizat au inregistrat in 2016 o evolutie pozitiva a veniturilor, acestea crescand cu aproximativ 15% fata de 2015, profitabilitatea aflandu-se, de asemenea, intr-o usoara crestere."Din perspectiva dinamicii veniturilor, sectorul a avut o evolutie de 15% in 2016 comparativ cu anul precedent, cu toate ca peste o treime dintre companiile analizate s-au confruntat cu o scadere a cifrei de afaceri. Desi a crescut profitabilitatea, jumatate dintre companii au inregistrat o scadere a rezultatului net. Mai mult, 1 din 2 firme are un grad de indatorare peste 80%, in conditiile in care 62% din totalul datoriilor este reprezentat de datorii curente", a declarat Alexandru Fotia, Senior Financial Analyst in cadrul Coface Romania, citat intr-un comunicat al companiei.Principalii parteneri de export din afara Uniunii Europene ai Romaniei sunt Rusia, Emiratele Arabe Unite si Statele Unite ale Americii, doar acestia trei reprezentand 55%.Valoarea totala a exporturilor de produse farmaceutice s-a ridicat in 2017 la 751 milioane de euro, din care 512 milioane de euro au fost exporturi catre Uniunea Europeana. In schimb, totalul importurilor s-a ridicat anul trecut la 2,9 miliarde de euro, aproximativ 2,6 miliarde de euro provenind din tarile Uniunii Europene.Din totalul de 1.634 de companii active in 2016, Coface a analizat 269 de companii, adica aproximativ 16,5%, dar cu o pondere de 79% in cifra de afaceri consolidata la nivel de sector. In acest context, cele mai multe companii (48%) sunt incadrate de Coface drept companii cu un risc mediu-mare. La extreme se afla, cu procentaje de 9%, companii cu un risc mare de insolventa, respectiv 39% cu risc scazut.Din perspectiva incidentelor bancare, a fost analizata evolutia companiilor din sector cu cifra de afaceri mai mare de un milion de euro, la nivelul lunii iulie 2018. In ultimii trei ani, 2016 - 2018, numarul incidentelor a fost in crestere, la fel ca numarul companiilor cu incidente. De asemenea, analizand din punct de vedere trimestrial anii 2016-2018, se poate vedea ca majoritatea incidentelor au fost inregistrate in trimestrul al II-lea din 2018.'Pentru sectorul comert cu ridicata al produselor farmaceutice, se remarca, din punct de vedere al comportamentului de plata, scaderea numarului de companii cu datorii la bugetul de stat in ultimii doi ani, ca in aproape toate sectoarele, dar mentinerea unei valori ridicate a sumelor datorate. Acest fapt indica modificarea calibrului companiilor publicate de ANAF pe listele cu obligatii restante. De asemenea, a crescut usor si numarul companiilor cu cifra de afaceri mai mare de 1 milion de euro cu incidente in ultimii doi ani, acestea fiind predominant minore. In ceea ce priveste dosarele in instanta deschise impotriva firmelor din sectorul analizat, numarul acestora a fluctuat de-a lungul perioadei analizate, avand un trend usor crescator in 2017', a precizat, la randul sau, Nicoleta Maruntelu, Senior Financial Analyst, Coface Romania