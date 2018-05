Oameni de afaceri: De ce e totul mai scump in Romania? Din cauza drumurilor proaste

"Este foarte simplu de analizat. Daca, de la Bucuresti la Cluj, as avea o viteza medie de 70 de kilometri la ora, mi-ar trebui 10 masini. In situatia in care am 48 (de kilometri la ora viteza medie - n.r.), inseamna ca am nevoie de 17 masini, adica 17 soferi, 17 investitii in vehicule, 17 motoare consumatoare de combustibil. Toate acestea duc la un pret mai mare de 15-20% pentru produse si servicii. Este vorba de medie, nu de toate produsele", a spus Lixandru.Totodata, din cauza timpului mai mare petrecut pe drum, produsele sunt de o calitate mai slaba fata de unele similare din tari din vestul Europei, unde sistemul logistic este bine pus la punct.La randul sau, Decebal Popescu, CEO Cartrans Romania, a aratat, in cadrul aceleiasi conferinte, ca a facut investitii de 20 de milioane de euro in 2017, care au permis reducerea timpului de incarcare a masinilor cu doua ore, insa timpul astfel castigat este pierdut ulterior pe drum din cauza infrastructurii."Ce face neamtul cu 10 oameni noi facem cu 15. Si ganditi-va ca sunt si utilajele care consuma, care au nevoie de carburanti, de spatii de parcare, de depozite de logistica. Deci noi stam cu mai multa marfa stocata in camioane si in depozite, ca sa asiguram fluxul normal", a completat Lixandru.In plus, ei au amintit si obiceiul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere de a restrictiona traficul greu pe timpul verii pentru marfurile neperisabile, masura care afecteaza si mai mult durata transportului si costurile operatorilor.