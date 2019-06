Romania are cele mai mici preturi la alimente si bauturi non-alcoolice din Uniunea Europeana

Analizand aceste date, pe categorii de produse, se observa ca in Romania pretul la paine si cereale este aproape la jumatate (54%) fata de media UE, in timp ce pretul la carne este la 63% din media UE. Pentru ambele categorii de produse, preturile din Romania sunt cele mai scazute din UE. Singurele produse alimentare la care preturile din Romania nu sunt cele mai mici din UE sunt ouale, branza si laptele, unde preturile din Romania sunt apropiate (93%) fata de media din UE, preturi mai mici fiind inregistrate doar in Polonia, Cehia si Marea Britanie.De asemenea, preturile la bauturi alcoolice variaza intre 74% din media UE in Bulgaria si Romania, si 182% din media UE in Finlanda si 177% in Irlanda.Cand vine vorba de preturile la tigari, cele mai mici preturi se inregistrau in Bulgaria (49% din media UE), Polonia (60%) si Croatia (62%), iar cele mai mari se inregistreaza in Marea Britanie (204%), Irlanda (201%) si Franta (141%) . In Romania, preturile la tigari sunt la 69% din media UE.