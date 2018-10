Vine vremea cadourilor, dar ai si bani sa le cumperi? Cei mai multi romani spun ca nu

Lipsa unui buget suficient pentru cadoul pe care si-ar dori sa-l cumpere, lipsa de inspiratie in alegerea cadoului potrivit sau lipsa de timp pentru a merge la cumparaturi sunt principalele motive pentru care respondentii intampina dificultati in achizitia unui cadou.Astfel, 56,5% dintre respondenti au spus ca nu au intotdeauna bugetul pe care si-ar dori sa-l poata aloca pentru cadou, iar aproape 37% sustin si ca nu se pricep sa aleaga un cadou pentru persoana sarbatorita.Totodata, cand vine vorba despre dificultati in alegerea darurilor, 21% spun ca nu au destul timp sa mearga la cumparaturi si 18,6% sustin si ca nu le face placere sa alerge dupa cadouri, iar peste 7% nu isi amintesc de evenimentele speciale ale celor dragi.Pentru un singur cadou pe care au in plan sa il daruiasca unui membru al familiei sau unui prieten la o ocazie speciala, 43% dintre respondenti cheltuiesc intre 100 si 250 de lei, 36% intre 50 si 100 de lei, iar aproximativ 7% mai putin de 50 de lei.Cu toate acestea, peste jumatate dintre respondenti (51,6%) recunosc ca pentru cadourile destinate colegilor sau cunostintelor mai indepartate, bugetul de cadou scade la jumatate sau chiar mai putin, in timp ce alti 22% cheltuie cu 25% mai putin in astfel de cazuri. Daca ar dispune de mai multi bani, sase din zece respondenti se arata insa dispusi sa ofere cadouri mai consistente.Cei mai multi dintre respondenti (60,4%) cumpara pana la trei cadouri in fiecare luna pentru persoane apropiate, iar alti aproximativ 9% daruiesc mai mult de trei cadouri, restul declarand ca nu prea fac cadouri.Alegerea si cumpararea acestor cadouri presupune timp, iar foarte putini declara ca reusesc sa le cumpere pe toate intr-o singura sesiune de cumparaturi. Din contra, opt din zece respondenti spun ca aleg un singur cadou intr-o sesiune de cumparaturi care poate dura pana la doua ore, in timp ce aproape 15% dintre respondenti spun ca au nevoie de mai mult de doua ore pentru a gasi cadoul potrivit, mai arata sondajul realizat de platforma GiftShare.Unul din doi romani cumpara cel mai adesea cadourile din mall-uri, 24% fac cumparaturile pentru cadouri din magazinele online, iar 20,4% - din magazinele stradale sau din cele la care ajung usor.Ocaziile speciale pentru care romanii cumpara cele mai multe cadouri intr-un an tin de zilele de nastere (91% dintre respondenti), Craciun (70,7%), aniversarile copiilor (46%), Paste (38%), botez (24,4%), nunta (circa 24%) . Aproape 15% dintre respondenti spun ca daruiesc de obicei fara niciun motiv.Cand aleg un cadou, cei mai multi romani (53%) merg pe intuitie, alegand unul care cred ca i-ar face placere persoanei careia il vor darui. Doar 19% dintre romani merge la tinta, dupa ce afla de la persoana sarbatorita sau de la cineva apropiat exact ce isi doreste sau are nevoie.Circa 14% opteaza pentru un cadou practic, chiar daca nu au siguranta ca va fi util celui care il va primi. Pe langa ei, unii prefera sa daruiasca o suma de bani ce poate fi folosita oricum (7,6%), sa cumpere ce gasesc, cel mai important lucru fiind sa se incadreze in bugetul stabilit (3,3%), ori sa cumpere un card cadou.Cele mai multe cadouri daruite se incadreaza in categoria haine si incaltaminte (21,3%), produse de beauty/infrumusetare (15,2%), bijuterii si accesorii (13,6%), produse pentru casa (10,4%), carti (6,3%), cadouri haioase/amuzante (7,1%), electronice/gadget-uri (7,3%) sau vouchere cadou (10,9%).In medie, 34,3% considera ca pentru persoana iubita le este cel mai greu sa gaseasca cadoul potrivit, 25,2% aleg cu dificultate darurile pentru prieteni, iar 19,2% pentru parinti. In schimb, pentru copii si viitoare mame gasesc cadourile potrivite mai usor.Sondajul a fost desfasurat in perioada 1 aprilie - 1 mai 2018 pe un esantion format din 2.286 de respondenti din mediul urban.