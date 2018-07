ANPC a dat amenzi de 0,01% din vanzarile de Black Friday, desi 80% dintre oferte erau ilegale

ANPC a primit 63 de reclamatii in urma campaniei Black Friday din noiembrie 2017 si a dat amenzi in valoare totala de 122.000 de lei companiilor care au inselat consumatorii, se arata intr-un raspuns remis de autoritate, la solicitarea AGERPRES.Spre comparatie, vanzarile realizate in cadrul principalei campanii promotionale Black Friday au ajuns, in anul 2017, la aproximativ 200 de milioane de euro (circa 900 de milioane de lei), reprezentand aproximativ 7% din vanzarile realizate in tot anul. Prin urmare, amenzile date de ANPC reprezinta doar 0,01% din cat au incasat comerciantii in total.Aceasta desi, in luna mai, Consiliul Concurentei a dat publicitatii un raport potrivit caruia comerciantii online nu respecta legislatia in timpul campaniilor de reduceri, acesta fiind un comportament generalizat.Consiliul Concurentei a remarcat faptul ca pretul la care se aplica reducerea (pretul de referinta, care apare "taiat") afisat de comerciantii online era mai mare decat nivelul prevazut de lege pentru aproximativ 80% din produsele monitorizate. In plus, la 20% din cazuri preturile erau chiar mai mari decat in mod obisnuit. Consiliul a transmis datele catre ANPC, care este autoritatea aflata in masura sa sanctioneze acest comportament ilegal.Intrebati ce masuri a luat ANPC in urma acelui raport, reprezentantii institutiei au raspuns: "ANPC actioneaza in conformitate cu legislatia din domeniul protectiei consumatorilor respectiv Hotararea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (nu ca urmare a rapoartelor facute de alte entitati, autoritati) ".Totusi, in urma campaniei Black Friday, consumatorii s-au plans la ANPC ca au existat produse cu deficiente sau neconforme cu specificatiile de pe site, ca au primit alte produse in locul celor comandate sau ca termenele de livrare nu au fost respectate.Alte sesizari au vizat nerespectarea termenelor de ramburs, comportament incorect in relatia cu consumatorii, nerespectarea termenelor de remediere, precum si practici comerciale inselatoare (de exemplu nerespectarea modului de calcul al pretului ori existenta unui avantaj specific pretului).Intrebati care sunt masurile luate pentru ca aceste lucruri sa nu se intample din nou, oficialii ANPC au indicat "monitorizarea, prin sondaj, a ofertelor si campaniilor promotionale pe parcursul anului 2018, la principalii retaileri care desfasoara campania Black Friday".ANPC recomanda consumatorilor sa aiba mare atentie in perioada promotiilor. Sa verifice, inainte de incheierea contractului, daca pe site operatorul economic ofera informatii corecte si precise cu privire la datele sale de identificare (denumirea, adresa postala si electronica, numarul de telefon, numarul de inregistrare in registrul societatilor comerciale si cel de inregistrare fiscala etc.); caracteristicile esentiale ale produsului; pretul cu toate taxele incluse; cheltuielile de livrare, daca este cazul; modalitatile de plata si de livrare; perioada de valabilitate a ofertei sau a pretului; durata minima a contractului, in cazul contractelor care prevad furnizarea curenta sau periodica a unui produs; existenta si modul de exercitare a dreptului de denuntare unilaterala a contractului.In plus, consumatorii sunt indemnati sa evite operatorii care nu afiseaza date de contact complete si care se rezuma doar la o adresa de email, sa compare ofertele de pret, iar, daca bunurile sunt expediate din strainatate, sa fie atenti la taxele postale si alte costuri pe care operatorul economic nu le afiseaza (taxe vamale sau TVA)."Sa contacteze comerciantul prin telefon pentru a cere informatii suplimentare asupra produsului, serviciilor post-vanzare sau a conditiilor de livrare, iar modul in care li se raspunde la aceste intrebari le poate oferi consumatorilor indicii asupra seriozitatii vanzatorului. Este preferabil sa cumpere de la firme cunoscute sau care nu au comentarii negative din partea consumatorilor pe forumuri sau pe site-urile de evaluare a serviciilor", au continuat oficialii ANPC.Totodata, consumatorul trebuie sa stie ca, din momentul in care a primit un produs comandat pe internet, are 14 zile la dispozitie pentru a-l returna, fara a trebui sa invoce vreun motiv pentru a face asta.In cazul returnarii produsului, consumatorul poate recupera suma de la comerciant in termen de 14 zile. Operatorul economic va rambursa toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea consumatorului, inclusiv, dupa caz, costurile livrarii, fara intarziere nejustificata si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.ANPC mai sfatuieste oamenii sa tipareasca la imprimanta comanda, clauzele si conditiile care apar pe site la momentul achizitiei, pentru situatia in care, ulterior, comerciantul modifica aceste informatii de pe site."Sa fie atenti cand ofera detaliile cardului de credit sau de debit pe internet, sa verifice intotdeauna daca prelucrarea datelor se face prin protocol securizat, sa refuze tranzactia daca li se cere codul PIN", au adaugat reprezentantii autoritatii.