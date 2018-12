Amenda uriasa pentru 9 firme de asigurare care au scumpit peste masura RCA

Sanctiunile au fost date pentru incalcarea reglementarilor nationale si europene din domeniul concurentei prin coordonarea comportamentelor pe piata in vederea majorarii tarifelor la asigurarile obligatorii de raspundere civila (RCA), potrivit autoritatii.Autoritatea a amendat: Allianz - Tiriac Asigurari cu 43,44 milioane de leiAsigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group (36,97 milioane de lei)Societatea Asigurare-Reasigurare Astra Asigurari (22,04 milioane de lei)Carpatica Asig (26,86 milioane de lei)Euroins Romania Asigurare-Reasigurare (6,35 milioane de lei)Generali Romania Asigurare Reasigurare (21,45 milioane de lei)Groupama Asigurari (35,38 milioane de lei) Omniasig Vienna Insurance Group (40,53 milioane de lei)Uniqa Asigurari (13,57 milioane de lei)UNSAR (160.436 lei).Consiliul Concurentei a anuntat, marti, si ca firmele respective au participat la un schimb de informatii sensibile din punct de vedere comercial referitoare la intentiile acestor societati de a majora tarifele RCA."Aceasta practica concertata, facilitata de UNSAR, a condus la restrangerea concurentei pe piata serviciilor de asigurare RCA in perioada octombrie 2012 - noiembrie 2016, deoarece societatile de asigurare nu si-au mai stabilit in mod independent tarifele, ci au actionat concertat pe piata, tinand cont de discutiile de a-si majora tarifele purtare in cadrul asociatiei", se arata in comunicat.Euroins a recunoscut in integralitate faptaPresedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a subliniat ca asociatiile au un rol important si este legitim ca membrii acestora sa se intalneasca si sa discute pe diverse teme, insa nu trebuie sa ajunga la schimburi de informatii sensibile din punct de vedere comercial, cum sunt cele referitoare la preturi actuale sau viitoare."Aceste schimburi de informatii sensibile reduc incertitudinea cu privire la strategiile concurentilor si favorizeaza coordonarea comportamentului pe piata, eliminand concurenta. Pe o piata concurentiala, companiile trebuie sa se intreaca pentru a furniza servicii de calitate in conditii avantajoase, fiecare stabilindu-si in mod independent politica de tarife in functie de propria strategie si de structura costurilor implicate de desfasurarea activitatii", a declarat Bogdan Chiritoiu.In c ...citeste mai departe despre " Amenda uriasa pentru 9 firme de asigurare care au scumpit peste masura RCA " pe Ziare.com