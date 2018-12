Amenda uriasa pe piata RCA: Unele firme sanctionate contesta in instanta

Astfel, UNIQA Asigurari si Generali Romania anunta ca vor contesta amenda, iar UNSAR a transmis ca asteapta motivarea deciziei pentru a stabili pasii urmatori.UNIQA Asigurari, sanctionata cu 2,9 milioane euro, a transmis ca, "prin activitatile intreprinse, compania a actionat numai in conformitate cu conditiile legii precum si in conformitate cu interesele clientilor sai, iar UNIQA Asigurari va contesta decizia, considerand acuzatiile ca fiind nefondate"."Compania isi asigura clientii ca in perioada 2012 - 2016 politica sa de tarifare RCA, a fost bazata exclusiv pe strategia independenta de afaceri a companiei, pe studii actuariale complexe, date istorice legate de daunalitatea pe segmente de risc si expertiza tehnica specifica. In aceasta perioada, pe segmentul de RCA, UNIQA Asigurari a sustinut constant pierderi insemnate, uneori aproape de dublul mediei pietei.In majoritatea anilor din perioada respectiva, daunele platite pe acest segment au depasit incasarile din RCA, UNIQA Asigurari primind in mod constant infuzii de capital din partea actionariatului sau pentru a acoperi aceste pierderi", se arata intr-un comunicat al companiei remis Ziare.com.Si Generali Romania a anuntat ca va contesta amenda."Am luat nota de decizia Consiliului Concurentei, insa consideram argumentele ca fiind nefondate. Prin urmare, vom face pasii necesari pentru a o contesta in justitie. In acelasi timp, dorim sa ne informam toti clientii si partenerii ca rezultatul acestei investigatii nu afecteaza serviciile oferite de Generali Romania, relatiile contractuale existente sau angajamentele asumate de catre compania noastra", a transmis compania.Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), amendata cu 160.436 de lei, a anuntat ca a luat act de decizia Consiliului Concurentei si ca asteapta comunicarea motivarii acesteia pentru a stabili pasii urmatori, insa isi mentine dreptul de a o contesta in instanta, arata Agerpres.Reprezentantii UNSAR sustin ca, prin activitatea desfasurata pentru a-si atinge scopul pentru care a fost infiintata, nu s-a participat la savarsirea unei fapte anticoncurentiale. UNSAR isi subliniaza angajamentul pe termen lung de consolidare a colaborarii cu ...citeste mai departe despre " Amenda uriasa pe piata RCA: Unele firme sanctionate contesta in instanta " pe Ziare.com