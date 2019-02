ANRE ar putea adopta astazi normele de plafonare a pretului gazelor romanesti. Reapar "baietii destepti" din Energie?

Sub pretextul ca vrea sa le dea gaze ieftine romanilor, cabinetul Dancila a decis prin OUG 114/2018 ca in urmatorii 3 ani, producatorii de gaze din Romania - dintre care cei mai mari sunt Romgaz si OMV Petrom - nu isi vor mai vinde productia cu un pret mediu de 90 lei MWh (asa cum s-a stabilit pe piata libera), ci cu un pret plafonat de stat la 68 lei MWh.In teorie, o astfel de masura ar putea parea utila atat pentru simplul cetatean - caruia nu i-ar mai creste factura la gaze - cat si pentru intreprinzatorul care, avand acces la energie mai ieftina, si-ar reduce costurile de productie. In realitate, insa, lucrurile nu stau deloc asa.In repetate randuri, expertul judiciar in domeniul gazelor naturale Dumitru Chisalita a atras atentia asupra faptului ca multe dintre normele de aplicare ale OUG 114 propuse de ANRE par scrise de oameni care nu cunosc aspectele tehnice ale sectorului de gaze.Spre exemplu, informa Dumitru Chisalita la acel moment, normele OUG 114 obliga vanzatorul de gaze sa factureze marfa in cel mult o zi de la terminarea lunii de livrare. Or, asa ceva este imposibil, sustinea experetul judiciar, in conditiile in care operatiunea presupune operatiuni complexe si care dureaza mai mult de o zi, cum ar fi adunarea de date de la de panouri de masurare, dar si calculul energiei, a divergentelor si erorilor etc.In plus, din cauza ca normele de aplicare ale OUG 114 nu erau bine puse la punct, furnizorii riscau sa nu poata respecta legea si sa fie amendati, indiferent cat s-ar stradui sa isi faca treaba ca la carte.Din informatiile Ziare.com, varianta normelor OUG 114 pentru sectorul gaze pe care ANRE urmeaza sa le adopte este, in linii mari, similara cu varianta lansata in dezbatere publica. S-ar fi modificat anumite prevederi pentru ca normele sa nu incalce legi in vigoare.Expert: Dezvoltarea petrochimiei e o doar perdea de fumSi mai grav - dupa cum expertul judiciar a explicat pe larg pentru Ziare.com - este ca atat OUG 114, cat si normele prin c ...citeste mai departe despre " ANRE ar putea adopta astazi normele de plafonare a pretului gazelor romanesti. Reapar "baietii destepti" din Energie? " pe Ziare.com