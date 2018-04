Atentie soferi, carburantii se vor scumpi in continuare! Care sunt cauzele

Financial Times publica o analiza in care arata soferilor care sunt principalele motive pentru care trebuie sa scoata mai multi bani din buzunar pentru benzina si motorina in urmatoarea perioada.Rusia, mana in mana cu OPECIn primul rand, trebuie sa ne uitam la cel mai simplu motiv, cel al ofertei reduse si al cererii crescute. Stocurile de carburanti au scazut, pe fondul consumului din ce in ce mai mare, dar si ca urmare a reducerii productiei de catre Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si Rusia.Se vor opri OPEC si Rusia in curand din taierile care au scos din piata cel putin 1,8 milioane de barili pe zi de la inceputul anului 2017? Cei mai multi analisti nu cred asta. Desi Moscova si-a exprimat ingrijorarea ca un baril peste 70 de dolari ar ajuta producatorii rivali, precum Statele Unite, Rusia pare acum ca va merge mana in mana cu OPEC, al carei lider, Arabia Saudita, a aratat ca inca mai sunt destule de facut la acest capitol.Ministrul saudit al Energiei, Khalid-al Falih, a vorbit despre necesitatea stimularii de investitii in noi zacaminte. Arabia Saudita pregateste, totodata, listarea companiei petroliere de stat, Saudi Aramco, ce va beneficia consistent de pe urma pretului mare al petrolului."Nu exista niciun semn ca OPEC vrea sa inceteze aceasta cursa. Arabia Saudita are interes ca pretul petrolului sa ramana foarte ridicat in urmatoarea perioada", spune Bill Farren-Price, de la Petroleum Policy Intelligence.Citeste si:Intr-o singura luna, preturile la carburanti au explodat in RomaniaUn plin de carburant este cu peste 10% mai scump dupa un an de guvernare PSDFactorii geopolitici devin de mare importantaIn plus, piata petroliera este deosebit de sensibila la posibile cauze care ar putea dezechilibra balanta fragila dintre cerere si ofera. Factorii geopolitici devin de mare importanta, atunci cand stocurile sunt oricum mici.Cel mai vizibil risc imediat este legat de posibilitatea ca Donald Trump , presedintele SUA, sa decida retragerea din acordul nuclear cu Iranul si sa impuna din nou sanctiuni legate de exporturile de petrol din aceasta tara. Decizia va fi luata luna viitoare, iar Emmanuel Macron, presedintele francez, a declarat recent ca se asteapta la un astfel de deznodaman... citeste mai departe despre " Atentie soferi, carburantii se vor scumpi in continuare! Care sunt cauzele " pe Ziare.com