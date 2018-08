Avem cea mai mare scumpire la benzina si motorina din UE: Cat au crescut preturile in ultimul an

Ziare.com a consultat datele publicate de Comisia Europeana pentru a vedea cati bani dam in plus atunci cand mergem sa ne alimentam masinile.Benzina s-a scumpit de doua ori mai rapid ca media la nivelul UE Pret benzina 27 august 2018: 1,235 euro pe litruPret benzina 28 august 2017: 1,009 euro pe litruScumpirea este de peste 18% intr-un an! Adica pretul benzinei a crescut in Romania, in aceste 12 luni, de aproape doua ori mai repede ca media UE. In aceasta perioada, carburantul s-a scumpit cu 10% la nivelul intregului bloc comunitar.Sursa date: Comisia Europeana / Oil BulletinStatistica europeana arata ca suntem pe locul al patrulea in randul statelor membre cu cea mai ieftina benzina, la finalul acestei luni. Astfel, cu 1,235 euro pe litru, ne aflam dupa Bulgaria (1,139 euro/litru), Polonia (1,194 euro/litru) si Ungaria (1,232 euro/litru) . In aceste tari pretul a crescut intr-un ritm mai scazut decat in cazul nostru, respectiv cu 11,67%, 12,3% si 8,27% in ultimul an.Austria are un pret al benzinei apropiat de al nostru (1,297 euro/litru), la fel si Luxemburg (1,278 euro/litru) . In aceste state, insa, salariul mediu este de patru, respectiv sapte ori mai mare ca in Romania.Situatia e si mai grava la motorina Pret motorina 27 august 2018: 1,242 euro/litruPret motorina 28 august 2017: 0,986 euro/litruScumpirea este de peste 20% intr-un an! Comparativ, media la nivelul intregii UE este de 13,49%.Sursa date: Comisia Europeana / Oil BulletinBugetul soferilor care conduc masini cu motoare diesel a avut de suferit in ultimul an. In luna august a anului trecut, motorina costa in tara noastra mai putin de un euro/litru, In plus, un pret mai mic gaseai doar in Luxemburg. Acum, insa, dam peste 1,2 euro pe un litru si nu mai putin de sapte state membre UE au motorina mai ieftina ca noi, inclusiv Austria si Luxemburg.Taxe, accize si impoziteStatistica europeana mai arata un lucru interesant: birurile la stat reprezinta 50% din pretul benzinei, respectiv 48% din cel al motorinei, in Romania. Restul tine de cotatia petrolului, diferentele de curs leu-dolar-euro, lantul de distributi ...citeste mai departe despre " Avem cea mai mare scumpire la benzina si motorina din UE: Cat au crescut preturile in ultimul an " pe Ziare.com