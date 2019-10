Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a aratat, la inceputul acestei luni, ca, prin intermediul Monitorului preturilor la alimente, consumatorii vor putea compara preturile pentru 30.000 de sortimente in lanturile de magazine existente in Romania."Comparatorul preturilor pentru alimente va fi lansat pe 15 octombrie. El este similar cu comparatorul pe carburanti, pe care l-am lansat in iunie si care a mers bine. Similar in ce sens? Solutie tehnica identica, deci poate fi accesat atat de pe un desktop, un laptop, cat si de pe un telefon mobil prin intermediul unei aplicatii care poate fi descarcata.Consumatorii vor putea sa compare pretul unui cos de produse, deci produsele care ii intereseaza pe ei le baga intr-un cos si pot sa compare pretul la orice magazin din oras - orice magazin din tara, dar o sa ii intereseze banuiesc orasul in care locuiesc", a spus Chiritoiu in 5 octombrie.La sfarsitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurentei a semnat un contract cu firma Maguay pentru "Monitorul preturilor pentru alimente", contractul avand o valoare de 1,42 milioane de lei. ...citeste mai departe despre " Azi se lanseaza monitorul preturilor la alimente " pe Ziare.com