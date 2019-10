Potrivit celei mai recente statistici a Comisiei Europene, un litru de benzina costa, in medie, pe 23 septembrie, 1,159 euro, echivalentul a 5,506 lei, iar unul de motorina - 1,203 euro, adica 5,714 lei.Comparativ, pe 21 ianuarie, un litru de benzina costa, in medie, 1,066 euro - 5,022 lei - in timp ce pretul motorinei era de 1,154 euro/litru - adica 5,438 lei.Asta inseamna o scumpire de 8,8%, respectiv 4,9%.Dar care e diferenta la un plin de combustibil?Luam un considerare un rezervor de 45 de litri.Astfel, pe 23 septembrie, un plin de benzina costa 247,77 lei, cu aproape 22 de lei mai mult decat la inceputul anului, cand un sofer ar fi scos din buzunar 226 de lei.La motorina, diferenta este putin mai mica, de 12,42 lei - 257,13 de lei fata de 244,71 de lei.Scumpire masiva pentru benzinaNu doar ca benzina s-a scumpit in Romania intr-un ritm mai accelerat ca motorina, dar pretul acestui carburant ajuns sa fie in septembrie mai mare decat in Bulgaria (1,104 euro/litru), Polonia (1,132 euro/litru) si am egalat Ungaria (1,159 euro/litru).La motorina, insa, depasim Polonia (1,136 euro/litru), Luxemburg (1,126 euro/litru), Lituania (1,163 euro/litru), Letonia (1,189 euro/litru) si Bulgaria (1,106 euro/litru).Evolutia pretului barilului de petrolPretul barilului de petrol (vorbim de cel Brent, tranzactionat pe bursa din Londra - de referinta pentru piata europeana) a inregistrat o crestere brusca luna aceasta, din cauza tensiunilor din Arabia Saudita, un jucator important in ceea ce priveste "aurul negru".Daca la inceputul anului se tranzactiona in jurul a 60 de dolari, pe 16 septembrie a ajuns la 69 de dolari. Scumpirea petrolului s-a vazut, deci, si la pompa.Ramane de vazut daca benzina si motorina se vor ieftini acum, ca titeiul a revenit la valorile din ianuarie. ...citeste mai departe despre " Benzina si motorina s-au scumpit fata de inceputul anului - Cati bani scoatem in plus pentru un plin de carburant " pe Ziare.com