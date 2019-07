Astfel, in acest weekend, la statiile Petrom de pe A2, benzina standard costa 5,81 lei pe litru, iar motorina standard, 5,78 lei pe litru. In benzinariile OMV, carburantii sunt si mai scumpi: 5,86 lei la benzina si 5,85 lei la motorina.Intr-o benzinarie Petrom din Capitala, respectiv cea de la Nicolae Grigorescu, benzina standard are un pret de 5,66 lei pe litru, iar motorina costa 5,71 lei. De asemenea, in benzinaria Petrom din Eforie Nord, un litru de benzina costa 5,58 lei, iar unul de motorina, 5,55 lei.Situatia este similara si la Rompetrol , a doua retea de benzinarii din Romania ca marime. La statiile de la Fetesti, de pe A2, benzina costa 5,86 lei pe litru, iar motorina 5,85 lei.In Bucuresti, statia Rompetrol din zona Mihai Bravu are un pret de 5,70 lei pentru benzina si 5,75 lei pentru diesel, iar la statia din Constanta benzina costa 5,79 lei pe litru si motorina 5,66 lei pe litru.Avand toate aceste cifre la dispozitie, la un rezervor mediu de 50 de litri, soferii pot economisi peste 10 lei daca alimenteaza masina inainte sa intre pe Autostrada Soarelui.Acesta nu este un fenomen care caracterizeaza doar Romania. La fel se intampla si in Ungaria, Austria sau Germania, unde preturile din benzinariile de pe autostrazi sunt mai mari decat media.In plus, pe Autostrada Soarelui, business-ul benzinariilor este unul sezonier, adica, odata cu terminarea sezonului estival, fluxul de clienti scade considerabil. Chiar si vara, turistii folosesc benzinariile de pe autostrada mai mult ca punct de oprire si de odihna.Consiliul Concurentei a lansat, pe 1 iulie, platforma online "Monitorul preturilor carburantilor", care permite consumatorilor sa afle preturile practicate de catre marile retele de distributie a carburantilor auto. Principalul scop al aplicatiei este cresterea concurentei pe piata carburantilor si ieftinirea produselor. ...citeste mai departe despre " Benzinariile de pe Autostrada Soarelui vand mai scump carburantii. Peste 10 lei in plus la un plin " pe Ziare.com