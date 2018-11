Black Friday: Ford Fiesta din 2017 la putin peste 7.700 de euro si reduceri totale de peste 900.000 de euro la masini

In total, in ziua de Black Friday, pe Autovit.ro sunt peste 300 de oferte active pentru autoturisme, camioane si utilaje grele, cu o valoare totala a discount-urilor de peste 900.000 de euro."Am lansat cele mai mari discount-uri din istoria campaniei Black Friday de pe Autovit.ro: am pregatit oferte cu discount-uri record, care ajung la 50% din valoarea initiala a autoturismelor. Ne-am asigurat ca masinile din oferta sunt extrem de relevante pentru cumparatori, cu un rulaj mic, produse recent, de la cei mai importanti dealeri ai nostri. In plus, anul acesta vine si cu o varietate de oferte pentru categoria de camioane si utilaje grele, iar acest lucru ne face sa fim si mai increzatori in succesul pe care il are Black Friday in Romania", a declarat Business Manager Autovit.ro, Andrei Dumuta.Campania de Black Friday Autovit.ro contine oferte de la 26 de dealeri parteneri, cele mai multe oferte fiind oferite de Aliat AUTO (Centru Autorizat Mercedes-Benz) din Targu Mures, Auto Geist (Galati), Leasing Atomobile (Bucuresti) si Casa Auto Timisoara."Cel mai mare discount oferit in cadrul campaniei de Black Friday Autovit.ro este de 19.792 de euro si reprezinta 25% din valoarea masinii scoase la vanzare, un Mercedes-Benz CLS scos la vanzare de dealerul Auto Schunn la 59.381 euro, pretul initial fiind de 79.173 euro", se arata in comunicat.Cele mai scumpe masini scoase la vanzare sunt un Mercedes-Benz G din anul 2018 (209.428 euro), cu un discount de 19.040 euro si un pret final de 190.388 euro (brut) de la dealerul Auto Schunn si un Mercedes-Benz S din anul 2017 (149.759 euro) cu un discount in valoare de 12.921 euro, ajungand la un pret final de 136.838 euro (brut), de la acelasi dealer.Alte oferte de pe Autovit.ro: Mercedes-Benz C, 2018, 35% discount, pret de Black Friday 30.702 euro; Renault Captur, 2015, 15% discount, pret de Black Friday 10.957 euro; Fiat Doblo Work-up, 2018, 24% discount, pret de Black Friday 15.648 euro; Jeep Compass, 2018, 13% discount, pret de Black Friday 19.967 euro; BMW Seria 5, 2013, 20% discount, pret de Black Friday 24.000 euro.Black Friday: Tranzactii de 50 de milioane de lei in doar 2 ore - UPDATE ...citeste mai departe despre " Black Friday: Ford Fiesta din 2017 la putin peste 7.700 de euro si reduceri totale de peste 900.000 de euro la masini " pe Ziare.com