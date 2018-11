Pana la ora 07:00 dimineata au fost inregistrate aproximativ 10.000 de tranzactii in valoare totala de 4 milioane de lei. In urmatoarele doua ore romanii si-au umplut cosurile virtuale cu produse de peste 50 de milioane de lei.PayU Romania a facut un top 3 al tranzactiilor inregistrate:32,460 lei28,178 lei24,500 leiToate cele 3 sume au fost inregistrate pe cosul de cumparaturi care a constat intr-un mix de electrocasnice - televizoare, aspiratoare, masini de spalat etc.Valoarea medie a unui cos de cumparaturi a fost de 830 de lei, mai mica fata de anul trecut, cand a fost de 904 lei.50% din cumparaturile online au fost platite cu un singur click, in timp ce pentru 30% s-a folosit un card in rate fara dobanda pentru plata.Categoriile din care au fost achizitionate cele mai multe produse, in primele aproape opt ore, sunt IT&C si fashion. ...citeste mai departe despre " Black Friday: Tranzactii de 50 de milioane de lei in doar 2 ore - UPDATE " pe Ziare.com